台積電最後一盤爆5,096張賣單、收1,690元 法說會前1,700元失守

台積電（2330）15日收盤後將召開法人說明會，市場高度關注，股價則是在法說會前夕失守1,700元，最後一盤爆5,096張賣單壓低股價，終場收在1,690元，下跌20元，跌幅1.17%，影響大盤指數約159點。

台積電早盤以1,685元開出，下跌25元，股價開低後一度下滑至1,680元，下跌30元，午盤過後一度拉升至1,700元，可惜最後一盤賣壓再現，壓低股價收在1,690元。

台積電收盤後公布去年第4季財務報告，單季合併營收1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%；稅後純益約5,057.4億元，季增11.8%，年增35%；每股盈餘19.5元（折合美國存託憑證每單位為3.14美元），年增35%。

若以美元計算，2025年第4季營收為337.3億美元，年增25.5%，季增1.9%。2025年第4季毛利率為62.3%，營業利益率為54%，稅後純益率為48.3%。

證券分析師張陳浩認為，在新台幣仍在貶值時，外資不太可能買台積電，主要是因為日圓還在貶值，且日前還貶破新低，新台幣不得不跟貶；他表示，支撐台積電股價的主要買盤應是來自ETF，除現有的ETF之外，還有新募集的ETF，台積電是首要的布局標的。

張陳浩預估，台積電法說會後的股價將呈現大漲不易但下跌也不深的「小區間整理」格局，因此，可等法說會後再找買點。