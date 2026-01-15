快訊

市場靜待台積法說小跌20元 台股震盪收30,810點、下跌131點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
市場靜待台積電（2330）法說會，台股15日開低震盪，盤中最低一度達30,663點，終場跌幅收斂，收在30,810點，下跌131點。台股示意圖／聯合報系資料照
市場靜待台積電（2330）法說會，台股15日開低震盪，盤中最低一度達30,663點，終場跌幅收斂，收在30,810點，下跌131點，跌幅0.42%，成交量6,480億元，台積電（2330）終場收1,690元，下跌20元，跌幅1.17%。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，環球晶（6488）、台光電（2383）、東元（1504）、高力（8996）、旺矽（6223）、亞力（1514）、世芯-KY（3661）、信昌電（6173）、光聖（6442）、AES-KY（6781）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、國巨*（2327）、貿聯-KY（3665）、富世達（6805）、大量（3167）、華東（8110）、金像電（2368）、台達電（2308）、華碩（2357）等。

統一投顧表示，台積電法說會今登場、貴金屬延續去年漲勢、英特爾傳上調CPU價格、Meta評估今年擴大AI智慧眼鏡產能，眾利多因素有利於台股再創新高；惟中國大陸傳出海關部門告知H200晶片不被允許進口、日相高市早苗考慮提前舉行大選、川普兩項行政命令涉及半導體關稅及關鍵礦產，略影響投資人情緒。

預期指數高檔震盪盤堅，建議維持分批布局業績題材股，聚焦：台積電法說概念、材料升級或短缺概念、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太、成衣製鞋等族群。

14日美股指數收盤：那斯達克綜合指數下跌238.12點，跌幅1.00%，收在23,471.75點，創去年12月17日以來最大單日跌幅。標普500指數下跌37.14點，跌幅0.5%，報6,926.60點，為2026年首次連續兩日下跌。道瓊工業指數微跌42.36點，跌幅0.1%，收49,149.63點。

美國總統川普14日簽署兩項行政命令，正式對部分半導體產品加徵25%關稅，並為未來可能對關鍵礦物採取關稅措施預作鋪陳；白宮表示，此舉是川普政府人工智慧與科技政策的一環，目前實際影響範圍仍相對有限，主要集中在輝達與AMD等少數晶片產品。

台積電 台股

