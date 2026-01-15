「抗空戰神」集結！13金控逆勢齊漲 獲利、配息有底氣

台股15日受美股拖累陷低檔震盪，市場觀望台積電（2330）法說之際，「抗空戰神」金融部隊正式集結。13家金控盤中全數翻紅，台新新光金人氣不墜，中信、元大金（2885）盤中飆逾 2%。整體金控靠著2025全年豪賺5,567億元的底氣，已成為台股衝刺三萬點後，最穩定的壓艙石。

15日盤中，13家金控連袂上漲，台新新光金挾逾7.4萬張大量穩坐人氣王，元大金、中信金（2891）漲幅突破2%，華南金（2880）、第一金（2892）、永豐金（2890）等上漲逾1%，國泰金（2882）挑戰重返月線，富邦金（2881）反彈觸及10日線，展現強大抗空韌性。

2025年13家金控自結稅後純益5,567.73億元，改寫史上第三高紀錄。其中九家金控全年獲利刷新歷史新高，銀行型金控表現尤為穩健，中信金、永豐金、元大金、兆豐金（2886）、第一金全年均寫下新高。壽險型金控受年底一次性提存外匯準備金約三成影響，單月獲利略受壓，但全年整體表現仍亮眼。

富邦金與國泰金全年仍穩居獲利雙冠王，EPS分別達8.36元與7.08元，富邦金EPS連續17年稱冠。法人指出，金控2025年的穩健獲利，將直接反映在2026年第2季除息行情，多數銀行型金控現金股利預期將優於前一年，成為台股高檔震盪的穩定支撐。

併購題材方面，台新新光金最受市場矚目。金管會於1月13日核准台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨，合併基準日訂為115年4月6日。合併後，台新證券市占率將由第16名升至第4名，經紀業務實力大增；台新銀行與新光銀行整併預計於2027年初完成，整併效益逐步顯現。

展望2026年，市場關注美國聯準會降息節奏。雖然台美利差縮減可能導致銀行端Swap收益減少約兩成，但美元資金成本下降將刺激外幣放款需求，法人預估銀行淨利仍可維持中位數成長。壽險型金控因新制與利率波動影響，獲利回穩仍需觀察第一季開帳數與股票資本利得水準。

綜合來看，AI科技股雖領軍衝關，但台股評價已偏高，金融股具備「進可攻、退可守」特質，搭配高股息題材與併購利多，已成為三萬點震盪時盤面最穩定的抗空主力。