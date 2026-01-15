台積電可以買嗎？分析師說「今天不急」…

台積電（2330）法說會將在15日盤後登場，外資今天來天天賣超台積電，股價在衝達1,720元歷史新高價後呈現休息，到底可不可以進場買了？證券分析師直言，「今天不急著買」， 法說會後再找買點。

台積電去年以1,550元封關，今年來股價一度衝達1,720元， 創下歷史新高， 不過，外資今年來卻是持續賣超，連九賣，法說會預計在收盤後召開，早盤以1,685元開出，下跌25元，股價開低後一度下滑至1,680元， 下跌35元。

台股積電價創高後在法說會前休息，到底可不可以進場買了？證券分析師張陳浩認為，在新台幣仍在貶值時，外資不太可能買台積電， 主要是因為日圓還在貶值，日本為了拚外銷，日圓相對美元不強，且日前還貶破新低，日本「以鄰為壑」之下， 受周的是鄰近的台灣及韓國。

張陳浩強調，日圓持續貶值，新台幣也不得不跟貶，在這個情況下， 外資不太可能買台積電；他表示， 支撐台積電股價的主眾買盤應是來自ETF， 除現有的ETF之外， 還有新募進的ETF，台積電是首要的布局標的。

張陳浩預估，台積電法說會後的股價將呈現大漲不易但下跌也不深的「小區間整理」格局，因此，「今天不急著買」， 等法說會後再找買點；他預期，台積電今年股價上看1,900元， 第2季起朝1,800元前進，高點約落在第4季10月。

張陳浩強調，法說會除了財報及展望之外， 市場最關注的有三個，包括漲價議題、赴美投資規樣、毛利率的預估等， 將牽動股價的表現；他表示，受海外投資的影響，台積電毛利率可能不會估太好，對法說會後的走勢可能會有較大的影響。