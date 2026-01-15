今年比去年好！台塑四寶走高 南亞499張買單連發、股價漲停亮燈

台塑四寶1月12日發表2026年營運展望，認為在供給調整、能源成本下降及部分新應用需求帶動下，2026年營運環境可望較2025年改善。南亞（1303）指出，中高階電子材料出貨量與售價同步提升，加上原料供應偏緊及銅價維持高檔，看好2026年營運動能；而台化（1326）去年第4季稅後純益1,382萬元，較2024年虧損大幅改善。南亞15日股價盤中漲停鎖死至69.7元，早上11點多出現連續499張買單，台化漲幅逾4%，台塑（1301）盤中上漲逾2%。

台塑四寶近期公布2025年度自結合併損益，其中以南亞表現最為亮眼，受惠AI快速發展，帶動高效運算、高速傳輸相關材料需求持續擴張，南亞去年第4季單季稅後純益49.1億元，創下近14季以來新高，每股稅後純益（EPS）達0.62元，季增達50.9%。

南亞指出，電子材料產品因AI需求強勁、銅價持續上漲，營收顯著增加；而聚酯及塑膠加工產品也因電子周邊用途及年底趕工潮，業績略增，使公司整體營收比上季小幅成長。

針對去年全年表現，南亞說明，2025年EPS 0.57元，比2024年增加0.15元，年增35%，主要是來自於AI浪潮的持續推進，相關材料供不應求，使公司的電子材料、子公司南亞電路板、轉投資的南亞科（2408）獲利皆顯著提升。

南亞產品包括玻纖絲、玻纖布、環氧樹脂、銅箔、銅箔基板及印刷電路板等，已建立上下游一貫垂直整合的生產體系，隨著AI發展帶動高階銅箔基板的需求大幅提升，尤其銅箔基板的規格由M7逐步邁向M8、M9，內部的樹脂、玻纖布、銅箔的規格也會同步跳升。南亞持續發展超低介電、超低損耗材料，鎖定5G／6G通訊與AI伺服器需求，並同步開發電子級化學品與半導體用材料。

除了南亞之外，台化也持續強化材料研發與循環經濟布局，其開發的輕量化阻燃聚碳酸酯（PC）複合材料，主要應用於AI伺服器電池備援系統（BBU），目標搶占全球市場30%。

台塑四寶中，南亞股價走勢最強，股價攻上漲停板69.7元，漲停排隊買單逾6萬張；台化盤中漲幅近6%，台塑漲幅約3%，台塑化（6505）漲幅4%。