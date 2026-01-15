今年比去年好！台塑四寶走高 南亞499張買單連發、股價漲停亮燈

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台塑四寶1月12日發表2026年營運展望，認為在供給調整、能源成本下降及部分新應用需求帶動下，2026年營運環境可望較2025年改善。（聯合報系資料照）

台塑四寶1月12日發表2026年營運展望，認為在供給調整、能源成本下降及部分新應用需求帶動下，2026年營運環境可望較2025年改善。南亞（1303）指出，中高階電子材料出貨量與售價同步提升，加上原料供應偏緊及銅價維持高檔，看好2026年營運動能；而台化（1326）去年第4季稅後純益1,382萬元，較2024年虧損大幅改善。南亞15日股價盤中漲停鎖死至69.7元，早上11點多出現連續499張買單，台化漲幅逾4%，台塑（1301）盤中上漲逾2%。

台塑四寶近期公布2025年度自結合併損益，其中以南亞表現最為亮眼，受惠AI快速發展，帶動高效運算、高速傳輸相關材料需求持續擴張，南亞去年第4季單季稅後純益49.1億元，創下近14季以來新高，每股稅後純益（EPS）達0.62元，季增達50.9%。

南亞指出，電子材料產品因AI需求強勁、銅價持續上漲，營收顯著增加；而聚酯及塑膠加工產品也因電子周邊用途及年底趕工潮，業績略增，使公司整體營收比上季小幅成長。

針對去年全年表現，南亞說明，2025年EPS 0.57元，比2024年增加0.15元，年增35%，主要是來自於AI浪潮的持續推進，相關材料供不應求，使公司的電子材料、子公司南亞電路板、轉投資的南亞科（2408）獲利皆顯著提升。

南亞產品包括玻纖絲、玻纖布、環氧樹脂、銅箔、銅箔基板及印刷電路板等，已建立上下游一貫垂直整合的生產體系，隨著AI發展帶動高階銅箔基板的需求大幅提升，尤其銅箔基板的規格由M7逐步邁向M8、M9，內部的樹脂、玻纖布、銅箔的規格也會同步跳升。南亞持續發展超低介電、超低損耗材料，鎖定5G／6G通訊與AI伺服器需求，並同步開發電子級化學品與半導體用材料。

除了南亞之外，台化也持續強化材料研發與循環經濟布局，其開發的輕量化阻燃聚碳酸酯（PC）複合材料，主要應用於AI伺服器電池備援系統（BBU），目標搶占全球市場30%。

台塑四寶中，南亞股價走勢最強，股價攻上漲停板69.7元，漲停排隊買單逾6萬張；台化盤中漲幅近6%，台塑漲幅約3%，台塑化（6505）漲幅4%。

台積電法說會倒數 五大預測一次看

台積電（2330）將於15日下午召開法說會，將成為市場風向球，本報記者整理目前市場五大預測包含去年第4季財報、首季展望、...

存股只是「無腦買」花錢上課超盤！達人：駕訓班不教賽車、就不該收費？

主動或被動投資的爭議，其實看到的大都是一些舊的爭點，就不重複探討。 倒是在一些留言中看到的一種說法，想討論一下。 這看法是，怎麼會有人開課收費，有人願意花錢去學用指數化投資拿平庸的報酬呢？先不說指數化投資的報酬率贏過市場多數人，再加上能投入的比例夠高，其實並不平庸。 就退一步講，假設就是教導追求一個及格的報酬好了，這不能開課？不值得花錢上課學習？照這種說法，大多駕訓班應該關了吧？教一般人健身的教練也不該收錢是嗎？駕訓班難道只能叫車神來教大家高超的賽車技巧？在賽場上名列前矛？

100張00919領息5萬2！杉本拿股利加碼00878、00918：走得慢但持續前進

＊原文時間1月13日。 00919期待已久的配息，今天拿到了！杉本領到金額是52,851元，這是100張的配息金額。00919自2025年11月以來，終於因為金融股補漲帶動價格上揚，讓股民們拿息又還

美國11月PPI低於預期！10年期美債跌至4.14% 辣媽：數據緩解鮑爾受查焦慮

美國勞工統計局週三公布，11 月生產者物價指數（PPI）月增 0.2%，低於道瓊調查經濟學家預期的 0.3%。 同時，11月零售銷售成長 0.6%，高於道瓊預估的 0.4%。 週二公布的數據顯示，消費者物價指數（CPI）——在截至12月的12個月內上升 2.7%。該數據與前一個月持平，也符合市場預期。 此外，市場仍高度關注針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell） 的一項刑事調查。鮑爾於週末表示，他正因聯準會總部25 億美元翻修工程，以及相關的國會證詞內容而接受調查。 這件事引發市場對聯準會是否能維持貨幣政策獨立性、不受政治影響的擔憂，而美國總統 唐納・川普（Donald Trump） 一直是聯準會政策的公開批評者。

台積電今日續跌 法人建議這樣佈局

台積電在法說前一天陷入量縮整理，今日續跌破1700元大關，股價最低一度來到1680元，並使台股最低跌逾200點，目前大盤...

法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

台股屢屢創下歷史新高，瘋牛行情讓投資人既愛又怕。綜合基本面、資金面與技術面觀察，法人認為，在通膨壓力受控、AI產業趨勢明...

