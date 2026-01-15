台積電法說會倒數 五大預測一次看

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）將於15日下午召開法說會，將成為市場風向球，本報記者整理目前市場五大預測包含去年第4季財報、首季展望、全年看法、資本支出以及毛利率趨勢等預測供讀者一次看。

外界看好去年第4季財報財測可望優於公司先前預估。法人先前推估，台積電2025年全年美元營收順利跨越千億美元關卡，去年12月營收實際表現已優於預期，包括匯率有利因素，預估第4季美元財測已超標，也優於預期。實際美元營收數據預計在15日的法說會公布。

首季展望，法人預期，台積電今年首季可望淡季不淡，甚至受惠於先進製程漲價生效，美元營收可能較去年第4季季增個位數或至少持平，有機會再創單季歷史新高。

全年看法方面，由於世界半導體貿易統計組織（WSTS）機構預測半導體2026年全球產值持續創高，預估年增長25%以上，達到9750億美元，逼近1兆美元。法人預期台積電成長表現可望超越產業平均，預估年增近三成，挹注2026年全年美元營收再創新紀錄。

資本支出方面，法人預期，台積電先進製程產能供不應求，台積電將持續投資，預估2026年資本支出有望維持歷史高檔水準，蓄勢朝420億美元至450億美元的歷史新高區間邁進。台積電先前已釋出2025年資本支出介於400億美元至420億美元新高區間，強調資本支出將保持彈性，目標仍是確保營收成長速度超越資本支出成長，展現健康的財務紀律。

毛利率趨勢方面，法人分析，台積電受惠於輝達 （NVIDIA）與超微（AMD）等新平台陸續推出，加上博通等非蘋客戶積極擴大AI應用領域，3奈米以下先進製程持續供不應求，大客戶群搶先預訂產能，台積電先進製程持續擁有領先者紅利，毛利率短期雖受美國新廠與日本新廠產能開出干擾，但長期53%以上仍在預期內。

台積電 資本支出

