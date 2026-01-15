股王信驊逆勢飆逾8% AI伺服器BMC護城河撐盤、AST2700/2750題材續熱

主動或被動投資的爭議，其實看到的大都是一些舊的爭點，就不重複探討。 倒是在一些留言中看到的一種說法，想討論一下。 這看法是，怎麼會有人開課收費，有人願意花錢去學用指數化投資拿平庸的報酬呢？先不說指數化投資的報酬率贏過市場多數人，再加上能投入的比例夠高，其實並不平庸。 就退一步講，假設就是教導追求一個及格的報酬好了，這不能開課？不值得花錢上課學習？照這種說法，大多駕訓班應該關了吧？教一般人健身的教練也不該收錢是嗎？駕訓班難道只能叫車神來教大家高超的賽車技巧？在賽場上名列前矛？

2026-01-15 11:04