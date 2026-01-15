股王信驊逆勢飆逾8% AI伺服器BMC護城河撐盤、AST2700/2750題材續熱
台股15日早盤氣氛偏弱，但股王信驊（5274）逆勢走強，盤中一度衝上8,800元，暫報8,780元、大漲8.6%，再度成為盤面焦點。
近期推升信驊股價的核心，仍是其在伺服器遠端管理晶片（BMC）的寡占優勢，搭上AI伺服器與雲端資料中心擴建浪潮，市場對其「高技術門檻＋客戶黏著度」的護城河評價升溫，資金也持續回流高價股、強勢股。
題材面上，法人與產業圈近期聚焦信驊新世代BMC產品線進展。隨著AST2700／AST2750等新世代高階BMC預計於明年上半年逐步放量、加上AI伺服器擴建也帶動一般伺服器需求同步升溫，有助信驊延續成長動能；相關產品並主打製程與規格升級（如DDR5、資安強化、雙節點架構等），對應新一代伺服器平台需求。
同時，法人看好在AI伺服器需求續強、供應鏈瓶頸逐步改善等因素帶動下，信驊營運展望仍偏正向，並陸續出現獲利預估與目標價上修的聲音，成為股價續創高的助燃劑。
