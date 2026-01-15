台積電法說會下午登場 台股早盤觀望、半導體權值股同步拉回
台股15日早盤走勢震盪整理，市場觀望氣氛濃，資金聚焦下午台積電（2330）法說會訊息；半導體權值股同步回檔，壓抑盤面追價力道。
權王台積電（2330）早盤開在1,685元後偏弱整理，目前報1,690元、下跌20元、跌幅1.17%，盤中最高1,695元，成交量約1.2萬張、成交金額約210億元。
IC設計龍頭聯發科（2454）同樣走弱，早盤開1,500元後拉回，暫報1,475元、下跌25元、跌幅1.67%，盤中低點1,470元，成交量約3,000張。封測龍頭日月光投控（3711）也回檔，暫報289元、下跌5.5元、跌幅1.87%，盤中低點288.5元，成交量約6,000張。
市場人士指出，台積電下午法說會將牽動電子權值股短線情緒，投資人等待公司對後續營運展望與產業需求看法出爐，早盤操作以觀望與調節為主，使大盤呈現量在但偏整理的格局。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言