台積電法說會下午登場 台股早盤觀望、半導體權值股同步拉回

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台積電。（美聯社）
台股15日早盤走勢震盪整理，市場觀望氣氛濃，資金聚焦下午台積電（2330）法說會訊息；半導體權值股同步回檔，壓抑盤面追價力道。

權王台積電（2330）早盤開在1,685元後偏弱整理，目前報1,690元、下跌20元、跌幅1.17%，盤中最高1,695元，成交量約1.2萬張、成交金額約210億元。

IC設計龍頭聯發科（2454）同樣走弱，早盤開1,500元後拉回，暫報1,475元、下跌25元、跌幅1.67%，盤中低點1,470元，成交量約3,000張。封測龍頭日月光投控（3711）也回檔，暫報289元、下跌5.5元、跌幅1.87%，盤中低點288.5元，成交量約6,000張。

市場人士指出，台積電下午法說會將牽動電子權值股短線情緒，投資人等待公司對後續營運展望與產業需求看法出爐，早盤操作以觀望與調節為主，使大盤呈現量在但偏整理的格局。

