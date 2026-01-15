存股只是「無腦買」花錢上課超盤！達人：駕訓班不教賽車、就不該收費？

主動或被動投資的爭議，其實看到的大都是一些舊的爭點，就不重複探討。

倒是在一些留言中看到的一種說法，想討論一下。

這看法是，怎麼會有人開課收費，有人願意花錢去學用指數化投資拿平庸的報酬呢？先不說指數化投資的報酬率贏過市場多數人，再加上能投入的比例夠高，其實並不平庸。

就退一步講，假設就是教導追求一個及格的報酬好了，這不能開課？不值得花錢上課學習？照這種說法，大多駕訓班應該關了吧？教一般人健身的教練也不該收錢是嗎？駕訓班難道只能叫車神來教大家高超的賽車技巧？在賽場上名列前矛？

當然不是啊，大多數的駕訓班，就是讓你學會開車的基本能力，讓你在各種場合安全開車，減少出意外的機會，安全到達目的地，當然還有在考駕照的時候拿到及格的成績。

健身教練就只能叫健力冠軍來教大家都變成超大肌肉，比賽能得獎？

當然不是啊，大多數合格的健身教練，就是教你能用正確的方式作訓練，不要亂練受傷，也能有更好的效果，讓一般人的體態肌肉不要隨年齡退化、甚至還能進化，幫助年紀大了也能長時間好好的生活。

這些有什麼不對的，這本來就是多數人的需求啊。

指數化投資不就是這樣嗎？讓你長期不要花太多時間精力，就能獲得不差的報酬，並避免各種投資上的地雷意外，讓你能有更大機會機會達成財務目標，退休後錢更長時間不會用完。這個不值得花錢學習？

當然現在各種資源豐富，如果透過免費網路資訊，較便宜的書籍或親友介紹，就能投入並堅持這套投資方法，那省下學費當然很好，我自己也是這樣就開始這樣投資的。

就像假如有人能不上駕訓班就學好開車，不靠教訓自己也練得不差，當然也沒有非花學費不可。

但這完全不代表對有些人來說，這是不值得的。

不是每個人都能有足夠時間精力學習以及有足夠信心投入。不少人是遲疑多年，錯失大量時間造成的金錢累積減少。

也有些人投入時覺得沒問題，但到大跌時就受不了，賣在低點功虧一簣。

也有些人本來投入指數好好的，但沒多久看到旁人買飆股賺很多，就忍不住換跑道。

假如因上課有較密集紥實的內容，換來的是能及早開始並始終堅持，那花錢當然是划算，畢竟這套方式，是願意去堅持實行就會有一定成果的。

總之，雖然我自己並沒開課，還是認為指數化投資的課程確實有存在的意義，且好的課程對某些適合的人來說，會是cp值很高的選擇，而並不像某些人以為的那樣。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。