100張00919領息5萬2！杉本拿股利加碼00878、00918：走得慢但持續前進

＊原文時間1月13日。

00919期待已久的配息，今天拿到了！杉本領到金額是52,851元，這是100張的配息金額。00919自2025年11月以來，終於因為金融股補漲帶動價格上揚，讓股民們拿息又還本，大家都很開心！那杉本拿到除息金額後又加碼了哪些ETF呢？

杉本總共又加碼了：

00878：5張，成本價是22.31，花費金額是111,550 00918：5張，成本價是22.85，花費金額是114,250

目前離目標張數還有些距離，希望能慢慢往前進。

以00878季配息0.40元、00918季配息0.565元，等於00878每季多了2000元、00918每季多了2825元，這樣每個月又可以多買一些書來看！

杉本是以領息為存股出發點，朝著每月領息4萬、6萬慢慢前進，雖然杉本走得慢，但是不會輕言放棄，一起加油吧。

◎本文獲 杉本來了 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。