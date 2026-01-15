8,700元！信驊連4日刷天價 AI 伺服器護城河點燃多頭火力

台股權王台積電（2330）法說會前夕，市場雖面臨美股波動與外資保守情緒，但股王信驊（5274）持續展現王者霸氣，開盤不久即強勢攻破8,500元，目前最高已攀升至8,700元，漲幅突破7.5%，不僅連續四個交易日改寫台股歷史新高，更成為盤面上最耀眼的焦點。

信驊股價之所以能如入無人之境，核心動能來自其在伺服器遠端管理晶片（BMC）領域的絕對優勢。隨著AI伺服器與雲端運算的爆發性需求，信驊憑藉深厚的技術門檻、寡占的市場地位以及與全球頂尖客戶的穩固關係，成功建立起難以撼動的品牌護城河。

近期本土投顧法人對其前景展現極高信心，陸續調升2026、2027年的每股盈餘（EPS）估值。分析師認為，信驊成功切入美系雲端服務提供者（CSP）的AI ASIC伺服器供應鏈，將成為支撐其中長期成長的強勁引擎。更有研究報告大膽喊出9,500元甚至10,500元的目標價，正式宣告台股有望迎來「萬元股王」時代。

儘管隔夜那斯達克指數創下一個月來最大單日跌幅，加上台積電ADR收黑，導致大盤今日在低檔震盪，但信驊的強勢表現凸顯了台股結構性的質變。綜合專家看法，目前台股市值已突破百兆規模，單日成交量常態性維持在六千億元以上，台積電股價亦站穩千元大關，這使得傳統外資百億元的買賣超對盤勢的影響力顯得相對式微。

現在主導台股節奏的「新主力」是強大的內資力量。這股資金流由ETF、投信基金、海外匯回資金及壽險自營商匯聚而成。即便權王台積電法說在即引發市場觀望，信驊仍能氣勢如虹連創新高，顯示內資對具備AI實質獲利能力股標的仍具信心。