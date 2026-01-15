快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

美國11月PPI低於預期！10年期美債跌至4.14% 辣媽：數據緩解鮑爾受查焦慮

公債殖利率呈現下滑，10年期下滑至4.14%, 30年期也下滑到4.78%。（路透）
美國勞工統計局週三公布，11月生產者物價指數（PPI）月增0.2%，低於道瓊調查經濟學家預期的0.3%。

同時，11月零售銷售成長0.6%，高於道瓊預估的0.4%。

週二公布的數據顯示，消費者物價指數（CPI）——在截至12月的12個月內上升 2.7%。該數據與前一個月持平，也符合市場預期。

此外，市場仍高度關注針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell） 的一項刑事調查。鮑爾於週末表示，他正因聯準會總部25億美元翻修工程，以及相關的國會證詞內容而接受調查。

這件事引發市場對聯準會是否能維持貨幣政策獨立性、不受政治影響的擔憂，而美國總統唐納・川普（Donald Trump）一直是聯準會政策的公開批評者。

然而，昨天公債殖利率呈現下滑，10年期下滑至4.14%, 30年期也下滑到4.78%。最主要原因是因為通膨等經濟數據稍微偏樂觀，看來並沒有因為鮑爾受調查而影響。

觀察聯準會的分析人士指出，市場的相對平靜，反映出投資人相信：儘管川普及其幕僚言辭強硬，實際的利率決策仍然保持隔離、不受干預。

畢竟，降息需經由12人組成的聯邦公開市場委員會（FOMC）多數表決；即使川普將任命新主席，在他任期結束前，也無法在委員會中湊足多數。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

美國勞工統計局週三公布，11 月生產者物價指數（PPI）月增 0.2%，低於道瓊調查經濟學家預期的 0.3%。 同時，11月零售銷售成長 0.6%，高於道瓊預估的 0.4%。 週二公布的數據顯示，消費者物價指數（CPI）——在截至12月的12個月內上升 2.7%。該數據與前一個月持平，也符合市場預期。 此外，市場仍高度關注針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell） 的一項刑事調查。鮑爾於週末表示，他正因聯準會總部25 億美元翻修工程，以及相關的國會證詞內容而接受調查。 這件事引發市場對聯準會是否能維持貨幣政策獨立性、不受政治影響的擔憂，而美國總統 唐納・川普（Donald Trump） 一直是聯準會政策的公開批評者。

台積電今日續跌 法人建議這樣佈局

台積電在法說前一天陷入量縮整理，今日續跌破1700元大關，股價最低一度來到1680元，並使台股最低跌逾200點，目前大盤...

法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

台股屢屢創下歷史新高，瘋牛行情讓投資人既愛又怕。綜合基本面、資金面與技術面觀察，法人認為，在通膨壓力受控、AI產業趨勢明...

台股多方大集結 指數衝上30,941點再登高峰

台股昨（14）日多頭火力全開，除外資買盤持續點火，加上押寶買盤轉進老AI股如鴻海、廣達等，市場主力與散戶群也積極追捧，帶...

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

AI與先進製程熱度持續推升外資對晶圓代工族群評價，多家國際投行罕見搶在台積電（2330）法說會前提前出手調升目標價，帶動...

8,700元！信驊連4日刷天價 AI 伺服器護城河點燃多頭火力

台股權王台積電（2330）法說會前夕，市場雖面臨美股波動與外資保守情緒，但股王信驊（5274）持續展現王者霸氣，開盤不久...

