美國11月PPI低於預期！10年期美債跌至4.14% 辣媽：數據緩解鮑爾受查焦慮

美國勞工統計局週三公布，11月生產者物價指數（PPI）月增0.2%，低於道瓊調查經濟學家預期的0.3%。

同時，11月零售銷售成長0.6%，高於道瓊預估的0.4%。

週二公布的數據顯示，消費者物價指數（CPI）——在截至12月的12個月內上升 2.7%。該數據與前一個月持平，也符合市場預期。

此外，市場仍高度關注針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell） 的一項刑事調查。鮑爾於週末表示，他正因聯準會總部25億美元翻修工程，以及相關的國會證詞內容而接受調查。

這件事引發市場對聯準會是否能維持貨幣政策獨立性、不受政治影響的擔憂，而美國總統唐納・川普（Donald Trump）一直是聯準會政策的公開批評者。

然而，昨天公債殖利率呈現下滑，10年期下滑至4.14%, 30年期也下滑到4.78%。最主要原因是因為通膨等經濟數據稍微偏樂觀，看來並沒有因為鮑爾受調查而影響。

觀察聯準會的分析人士指出，市場的相對平靜，反映出投資人相信：儘管川普及其幕僚言辭強硬，實際的利率決策仍然保持隔離、不受干預。

畢竟，降息需經由12人組成的聯邦公開市場委員會（FOMC）多數表決；即使川普將任命新主席，在他任期結束前，也無法在委員會中湊足多數。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。