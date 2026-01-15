台積電今日續跌 法人建議這樣佈局

台積電在法說前一天陷入量縮整理，今日續跌破1700元大關，股價最低一度來到1680元，並使台股最低跌逾200點，目前大盤指數壓在30800點之下。

法人分析，對等關稅宣判在即，大型科技股財報前出現獲利了結賣壓，加上川普政策不確定性仍在，令美股自高檔回落，主要指數紛紛走低，週三道瓊下跌 0.09%，那指下跌1%，費半下跌 0.6%。

對於選股方向，法人則建議，去年12 月營收成績公布，創新高家數超過160家，淡季意外不淡，包括記憶體上下游、IC 封測、低軌衛星，被動元件等族群展現強者恆強氣勢；法人也指出，台積電加強布局先進製程產能，今年資本支出上看 500億美元，投資人可順勢卡位護國神山群，其中廠務工程、特用化學、再生晶圓、CoWoS 及 FOPLP 先進封裝設備商等，營運展望偏向樂觀，上述題材可擇優切入，並利用技術面來回價差操作。

法人也分析，由於大盤指數沿著 5 日均線墊高，在慣性改變之前暫時不用預設高點。不過還是有幾點必須留意，首先：目前月線正乖離約6%，季線正乖離約9.7%，對照歷史經驗觀察，後續容易出現獲利了結賣壓，並導致波動加劇情況；第二：台股接連創高的同時，騰落指標卻未跟隨上揚，顯示資金流動過快且類股走勢分化，提高選股難度與追價風險；第三：近期投信連續賣超，外資同樣調節居多，法人動向也暗示投資人保持居高思危警覺性。