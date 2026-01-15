快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

台積電今日續跌 法人建議這樣佈局

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
法人看好，台積電2026年資本支出蓄勢朝420億美元至450億美元的歷史新高區間邁進，也有人上看500億美元。（歐新社）
台積電在法說前一天陷入量縮整理，今日續跌破1700元大關，股價最低一度來到1680元，並使台股最低跌逾200點，目前大盤指數壓在30800點之下。

法人分析，對等關稅宣判在即，大型科技股財報前出現獲利了結賣壓，加上川普政策不確定性仍在，令美股自高檔回落，主要指數紛紛走低，週三道瓊下跌 0.09%，那指下跌1%，費半下跌 0.6%。

對於選股方向，法人則建議，去年12 月營收成績公布，創新高家數超過160家，淡季意外不淡，包括記憶體上下游、IC 封測、低軌衛星，被動元件等族群展現強者恆強氣勢；法人也指出，台積電加強布局先進製程產能，今年資本支出上看 500億美元，投資人可順勢卡位護國神山群，其中廠務工程、特用化學、再生晶圓、CoWoS 及 FOPLP 先進封裝設備商等，營運展望偏向樂觀，上述題材可擇優切入，並利用技術面來回價差操作。

法人也分析，由於大盤指數沿著 5 日均線墊高，在慣性改變之前暫時不用預設高點。不過還是有幾點必須留意，首先：目前月線正乖離約6%，季線正乖離約9.7%，對照歷史經驗觀察，後續容易出現獲利了結賣壓，並導致波動加劇情況；第二：台股接連創高的同時，騰落指標卻未跟隨上揚，顯示資金流動過快且類股走勢分化，提高選股難度與追價風險；第三：近期投信連續賣超，外資同樣調節居多，法人動向也暗示投資人保持居高思危警覺性。

美國11月PPI低於預期！10年期美債跌至4.14% 辣媽：數據緩解鮑爾受查焦慮

美國勞工統計局週三公布，11 月生產者物價指數（PPI）月增 0.2%，低於道瓊調查經濟學家預期的 0.3%。 同時，11月零售銷售成長 0.6%，高於道瓊預估的 0.4%。 週二公布的數據顯示，消費者物價指數（CPI）——在截至12月的12個月內上升 2.7%。該數據與前一個月持平，也符合市場預期。 此外，市場仍高度關注針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell） 的一項刑事調查。鮑爾於週末表示，他正因聯準會總部25 億美元翻修工程，以及相關的國會證詞內容而接受調查。 這件事引發市場對聯準會是否能維持貨幣政策獨立性、不受政治影響的擔憂，而美國總統 唐納・川普（Donald Trump） 一直是聯準會政策的公開批評者。

法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

台股屢屢創下歷史新高，瘋牛行情讓投資人既愛又怕。綜合基本面、資金面與技術面觀察，法人認為，在通膨壓力受控、AI產業趨勢明...

台股多方大集結 指數衝上30,941點再登高峰

台股昨（14）日多頭火力全開，除外資買盤持續點火，加上押寶買盤轉進老AI股如鴻海、廣達等，市場主力與散戶群也積極追捧，帶...

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

AI與先進製程熱度持續推升外資對晶圓代工族群評價，多家國際投行罕見搶在台積電（2330）法說會前提前出手調升目標價，帶動...

8,700元！信驊連4日刷天價 AI 伺服器護城河點燃多頭火力

台股權王台積電（2330）法說會前夕，市場雖面臨美股波動與外資保守情緒，但股王信驊（5274）持續展現王者霸氣，開盤不久...

