快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

台積電法說在即…早盤小跌20元 台股下跌194點、開30,746點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

台股15日開盤指數下跌194.8點，開盤指數為30,746.98點，台積電（2330）開盤價1,685元，下跌25元。

統一投顧表示，14日指數收一根紅K棒，確立了短線多方主導的優勢。日KD指標與RSI指標持續維持向上的強勢鈍化區，這代表目前盤勢處於超強勢的多頭行情中。

不過，雖然指數創高，但MACD指標的紅柱體卻呈現略為縮小的跡象，這暗示著雖然多頭控盤，但短線追價力道在創高後可能會面臨些許獲利了結的調節壓力，出現指標背離的初期訊號，因此操作上不宜過度追高乖離過大的個股。

14日美股指數收盤：那斯達克綜合指數下跌238.12點，跌幅1.00%，收在23,471.75點，創去年12月17日以來最大單日跌幅。標普500指數下跌37.14點，跌幅0.5%，報6,926.60點，為2026年首次連續兩日下跌。道瓊工業指數微跌42.36點，跌幅0.1%，收49,149.63點。

美國總統川普14日簽署兩項行政命令，正式對部分半導體產品加徵25% 關稅，並為未來可能對關鍵礦物採取關稅措施預作鋪陳；白宮表示，此舉是川普政府人工智慧與科技政策的一環，目前實際影響範圍仍相對有限，主要集中在輝達與AMD等少數晶片產品。

台指期14日淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加2,891口至8,121口，其中外資淨空單增加3,840口至33,957口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,049口至11,047口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.9萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空呈現拉鋸。

選擇權 台指期 台積電 台股

延伸閱讀

台股多方大集結 指數衝上30,941點再登高峰

法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

台積電目標價 大摩壓線調高由1,888元升至1,988元

37檔台股ETF創高 人氣燒

相關新聞

美國11月PPI低於預期！10年期美債跌至4.14% 辣媽：數據緩解鮑爾受查焦慮

美國勞工統計局週三公布，11 月生產者物價指數（PPI）月增 0.2%，低於道瓊調查經濟學家預期的 0.3%。 同時，11月零售銷售成長 0.6%，高於道瓊預估的 0.4%。 週二公布的數據顯示，消費者物價指數（CPI）——在截至12月的12個月內上升 2.7%。該數據與前一個月持平，也符合市場預期。 此外，市場仍高度關注針對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell） 的一項刑事調查。鮑爾於週末表示，他正因聯準會總部25 億美元翻修工程，以及相關的國會證詞內容而接受調查。 這件事引發市場對聯準會是否能維持貨幣政策獨立性、不受政治影響的擔憂，而美國總統 唐納・川普（Donald Trump） 一直是聯準會政策的公開批評者。

台積電今日續跌 法人建議這樣佈局

台積電在法說前一天陷入量縮整理，今日續跌破1700元大關，股價最低一度來到1680元，並使台股最低跌逾200點，目前大盤...

法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

台股屢屢創下歷史新高，瘋牛行情讓投資人既愛又怕。綜合基本面、資金面與技術面觀察，法人認為，在通膨壓力受控、AI產業趨勢明...

台股多方大集結 指數衝上30,941點再登高峰

台股昨（14）日多頭火力全開，除外資買盤持續點火，加上押寶買盤轉進老AI股如鴻海、廣達等，市場主力與散戶群也積極追捧，帶...

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

AI與先進製程熱度持續推升外資對晶圓代工族群評價，多家國際投行罕見搶在台積電（2330）法說會前提前出手調升目標價，帶動...

8,700元！信驊連4日刷天價 AI 伺服器護城河點燃多頭火力

台股權王台積電（2330）法說會前夕，市場雖面臨美股波動與外資保守情緒，但股王信驊（5274）持續展現王者霸氣，開盤不久...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。