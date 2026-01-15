台積電法說在即…早盤小跌20元 台股下跌194點、開30,746點

台股15日開盤指數下跌194.8點，開盤指數為30,746.98點，台積電（2330）開盤價1,685元，下跌25元。

統一投顧表示，14日指數收一根紅K棒，確立了短線多方主導的優勢。日KD指標與RSI指標持續維持向上的強勢鈍化區，這代表目前盤勢處於超強勢的多頭行情中。

不過，雖然指數創高，但MACD指標的紅柱體卻呈現略為縮小的跡象，這暗示著雖然多頭控盤，但短線追價力道在創高後可能會面臨些許獲利了結的調節壓力，出現指標背離的初期訊號，因此操作上不宜過度追高乖離過大的個股。

14日美股指數收盤：那斯達克綜合指數下跌238.12點，跌幅1.00%，收在23,471.75點，創去年12月17日以來最大單日跌幅。標普500指數下跌37.14點，跌幅0.5%，報6,926.60點，為2026年首次連續兩日下跌。道瓊工業指數微跌42.36點，跌幅0.1%，收49,149.63點。

美國總統川普14日簽署兩項行政命令，正式對部分半導體產品加徵25% 關稅，並為未來可能對關鍵礦物採取關稅措施預作鋪陳；白宮表示，此舉是川普政府人工智慧與科技政策的一環，目前實際影響範圍仍相對有限，主要集中在輝達與AMD等少數晶片產品。

台指期14日淨部位方面，三大法人昨日淨空單增加2,891口至8,121口，其中外資淨空單增加3,840口至33,957口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加4,049口至11,047口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.9萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權多空呈現拉鋸。