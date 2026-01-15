法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

台股屢屢創下歷史新高，瘋牛行情讓投資人既愛又怕。綜合基本面、資金面與技術面觀察，法人認為，在通膨壓力受控、AI產業趨勢明確等三大利多支撐下，台股後市仍具「驚驚漲」的條件，短線將挑戰31,000點大關。

首先，總體環境轉趨穩定。美國去年12月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，顯示通膨壓力並未再度升溫，有效緩和市場對利率政策反覆的疑慮，有利股市等風險性資產，台股亦可望受惠。

其次，產業與企業面利多持續發酵。市場高度關注台積電法說會，並普遍樂觀期待管理層對先進製程、AI需求與資本支出展望釋出正向訊號；同時，美股財報季正式登場，若科技龍頭財報表現優於預期，將有助延續元月資金行情延續，對電子權值族群形成正面助益。

此外，美國雲端服務供應商（CSP）今年出現過度投資、進而導致現金流惡化的機率不高，因此AI伺服器產量爬升趨勢可望一路延續至2026年。展望未來兩年，隨著AI伺服器與網通設備朝向更高階CCL材料、更多PCB層數發展，相關應用將成為CCL產業的重要結構性成長動能，後市可期。

第三，從技術面與循環角度觀察，多頭結構仍具延伸空間。富邦投顧董事長陳奕光分析，自2024年7月11日高點24,416點起算，至2025年4月9日低點17,306點，台股歷經約九個月、下跌7,109點後落底；若以相同時間幅度推估，約至今年1月9日前後，指數理論滿足點上看約31,526點，顯示本波多頭行情未完全滿足。