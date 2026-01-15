台股多方大集結 指數衝上30,941點再登高峰

台股昨（14）日多頭火力全開，除外資買盤持續點火，加上押寶買盤轉進老AI股如鴻海、廣達等，市場主力與散戶群也積極追捧，帶動指數開高收高，終場大漲234點、收30,941點，再次改寫歷史新猷；櫃買指數也收漲1.8%至290點，創下25年多來波段高峰，多方行情持續向上推進。

台股目前多頭士氣如虹，昨日在外資、自營商等法人，及主力、散戶等多頭大軍持續追捧下，日K線連三紅，指數也連三日收高，短短三個交易日累計大漲652點，盤中30,994點也再度改寫歷史新猷。不過，權值股台積電量縮在平盤附近震盪，市場聚焦今日法說會。

昨日盤面上，強勢族群集中在重電能源、工具機、太陽能、智慧電網、BBU、機器人、被動元件等，其中重電能源族群的華城（1519）12月營收、去年營收都創歷史新高，股價帶量漲停創波段新高，士電（1503）、亞力（1514）、東元（1504）同樣也漲停創波段新高，中興電（1513）、大同（2371）也上漲超過半根漲停板。

另外，觀察技術面，法人指出，台股昨日上漲0.7%，成交金額6,819.8億元，呈「價漲量縮」格局，且成交量低於5日均量，因此盤中創新高後拉回，終場仍創收盤新高。

另一方面，由於本月7日爆量低點30,306已經站穩，甚至過了高點30,570點，顯示短線換手成功，在均線多頭排列下，KD指標高檔鈍化、RSI向上延伸、MACD紅色柱體放大，整體多方氣勢旺盛，有利後續沿短均向上。

三大法人昨日合計買超138.8億元。外資買超132.8億元、連二買，累計買超290.2億元；投信賣超65.1億元、連14賣，累計賣超672.6億元；自營商買超71.1億元、連四買，累計買超206億元。八大公股行庫持續逢高調節，賣超43.9億元。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，台美關稅有望下調至15%，加上預期台積電法說會將利多消息頻傳，成為推升指數續強的關鍵。在資金行情推動下，指數暫不預設高點，高檔震盪可視為籌碼換手整理。

此外，隨台積電在美國大規模擴產，最直接受惠族群為廠務工程與無塵室相關產業，台積電概念股行情已由「點」擴散至「面」。市場高度期待今日法說，若對2026年資本支出與毛利率展望優於預期，今年半導體行情可望持續升溫。近期操作上，可留意AI相關、被動元件、半導體設備及重電族群等。