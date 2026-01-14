就市論勢／矽晶圓、先進封裝 利多

盤勢分析

2026年以來全球股市走高，市場雖不斷傳出漲多疑慮，但從「恐懼與貪婪指數」反映的投資情緒，指標目前仍未進入「極度貪婪」區間，顯示市場熱絡但未失控。

回到台股，很多人疑惑是「外資近期買超有限，台股為何仍能一路墊高？」答案其實很清楚，自然人大戶回來了。2025年第4季數據顯示，單季成交超過5億元大戶人數季增23.5%，中實戶（1～5億元）增加近兩成，散戶也同步成長。

台股近期另一個被放大的焦慮是融資水位已突破3,500億元。若只看絕對金額，很容易誤判風險。建議可從三個指標分析：一，指數漲幅是否高於融資增幅？目前指數自低點上漲約76%，融資僅增加59%；二，從前高比較，指數增幅25.9%，融資僅增6.3%；三，也是最關鍵的，融資額占台股總市值比例，距離2008年金融海嘯前的瘋狂水準仍有明顯差距。

投資建議

無論是市場信心、資金流向或產業輪動，台積電（2330）都是核心軸線。從法說前三種情境推演來看，「AI需求強、漲價成功、毛利率維持高檔、資本支出上調」仍是最有機率版本。

這一輪由台積電帶動的產業利多，從上游的矽晶圓、半導體設備，到成熟製程、先進封裝訂單外溢效應，將是台股第1季的觀察重心。