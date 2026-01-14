就市論勢／矽晶圓、先進封裝 利多

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

2026年以來全球股市走高，市場雖不斷傳出漲多疑慮，但從「恐懼與貪婪指數」反映的投資情緒，指標目前仍未進入「極度貪婪」區間，顯示市場熱絡但未失控。

回到台股，很多人疑惑是「外資近期買超有限，台股為何仍能一路墊高？」答案其實很清楚，自然人大戶回來了。2025年第4季數據顯示，單季成交超過5億元大戶人數季增23.5%，中實戶（1～5億元）增加近兩成，散戶也同步成長。

台股近期另一個被放大的焦慮是融資水位已突破3,500億元。若只看絕對金額，很容易誤判風險。建議可從三個指標分析：一，指數漲幅是否高於融資增幅？目前指數自低點上漲約76%，融資僅增加59%；二，從前高比較，指數增幅25.9%，融資僅增6.3%；三，也是最關鍵的，融資額占台股總市值比例，距離2008年金融海嘯前的瘋狂水準仍有明顯差距。

投資建議

無論是市場信心、資金流向或產業輪動，台積電（2330）都是核心軸線。從法說前三種情境推演來看，「AI需求強、漲價成功、毛利率維持高檔、資本支出上調」仍是最有機率版本。

這一輪由台積電帶動的產業利多，從上游的矽晶圓、半導體設備，到成熟製程、先進封裝訂單外溢效應，將是台股第1季的觀察重心。

台股 台積電 市場

延伸閱讀

台股拉高外資匯入 新台幣終結連5貶收31.63元

台股屢創高峰 25檔台股ETF市價同創新高

台積電先進封裝推進至混合封裝 日月光、艾克爾和英特爾乘勢崛起

半導體特化股大漲 誰是遺珠？

相關新聞

法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

台股屢屢創下歷史新高，瘋牛行情讓投資人既愛又怕。綜合基本面、資金面與技術面觀察，法人認為，在通膨壓力受控、AI產業趨勢明...

台股多方大集結 指數衝上30,941點再登高峰

台股昨（14）日多頭火力全開，除外資買盤持續點火，加上押寶買盤轉進老AI股如鴻海、廣達等，市場主力與散戶群也積極追捧，帶...

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

AI與先進製程熱度持續推升外資對晶圓代工族群評價，多家國際投行罕見搶在台積電（2330）法說會前提前出手調升目標價，帶動...

權值股、高息ETF 零股交易熱

台股交投強強滾，觀察今年以來零股成交動向，市場呈現「龍頭權值股穩守、高股息與科技ETF續熱」兩大特徵。

就市論勢／矽晶圓、先進封裝 利多

2026年以來全球股市走高，市場雖不斷傳出漲多疑慮，但從「恐懼與貪婪指數」反映的投資情緒，指標目前仍未進入「極度貪婪」區間，顯示市場熱絡但未失控。

證交所推進普惠金融

證券市場不僅是資金運作的平台，更應成為全民理財的一部分。臺灣證券交易所為落實普惠金融政策，於2017年1月推動證券商得辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。