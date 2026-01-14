權值股、高息ETF 零股交易熱

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股交投強強滾，觀察今年以來零股成交動向，市場呈現「龍頭權值股穩守、高股息與科技ETF續熱」兩大特徵。

統計今年來至昨（14）日止，零股成交股數前十大依序為：元大台灣50（0050）、群創、台積電、華邦電、鴻海、國巨*、國泰永續高股息、元大高股息、力積電、旺宏。

在個股方面，台積電持續吸引大量零股資金，今年以來成交量逼近2,000萬股；受惠AI浪潮與電子產業波動，鴻海亦受青睞；低價面板股群創以超過2,435萬股成交量居個股首位，法人分析，反映出散戶布局時，對於轉機、切入AI題材與操作彈性的重視。

ETF依然是零股市場交易重心。元大台灣50以超過4,691萬股成交量拔得頭籌，穩坐零股人氣王寶座，國泰永續高股息、元大高股息的穩健配息政策持續吸引存股族分批進場。值得注意的是，主動型基金如主動統一台股增長也衝進前15大，成交量逾856萬股。

高股息 零股 元大

延伸閱讀

台積電百萬股票獎落誰家？ 萊爾富馬年福袋首位幸運兒出爐了

台積電法說會倒數計時！最後一盤爆5,046張買單 拉升股價收平盤

高球／鴻海女子公開賽「地主」 吳佳晏喊出年度第一目標

台積電法說會倒數計時 暖身尾聲股價1,710元平盤遊走

相關新聞

法人：台股三利多撐腰 還會「驚驚漲」

台股屢屢創下歷史新高，瘋牛行情讓投資人既愛又怕。綜合基本面、資金面與技術面觀察，法人認為，在通膨壓力受控、AI產業趨勢明...

台股多方大集結 指數衝上30,941點再登高峰

台股昨（14）日多頭火力全開，除外資買盤持續點火，加上押寶買盤轉進老AI股如鴻海、廣達等，市場主力與散戶群也積極追捧，帶...

外資不演了！台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

AI與先進製程熱度持續推升外資對晶圓代工族群評價，多家國際投行罕見搶在台積電（2330）法說會前提前出手調升目標價，帶動...

權值股、高息ETF 零股交易熱

台股交投強強滾，觀察今年以來零股成交動向，市場呈現「龍頭權值股穩守、高股息與科技ETF續熱」兩大特徵。

就市論勢／矽晶圓、先進封裝 利多

2026年以來全球股市走高，市場雖不斷傳出漲多疑慮，但從「恐懼與貪婪指數」反映的投資情緒，指標目前仍未進入「極度貪婪」區間，顯示市場熱絡但未失控。

證交所推進普惠金融

證券市場不僅是資金運作的平台，更應成為全民理財的一部分。臺灣證券交易所為落實普惠金融政策，於2017年1月推動證券商得辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。