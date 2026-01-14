權值股、高息ETF 零股交易熱

台股交投強強滾，觀察今年以來零股成交動向，市場呈現「龍頭權值股穩守、高股息與科技ETF續熱」兩大特徵。

統計今年來至昨（14）日止，零股成交股數前十大依序為：元大台灣50（0050）、群創、台積電、華邦電、鴻海、國巨*、國泰永續高股息、元大高股息、力積電、旺宏。

在個股方面，台積電持續吸引大量零股資金，今年以來成交量逼近2,000萬股；受惠AI浪潮與電子產業波動，鴻海亦受青睞；低價面板股群創以超過2,435萬股成交量居個股首位，法人分析，反映出散戶布局時，對於轉機、切入AI題材與操作彈性的重視。

ETF依然是零股市場交易重心。元大台灣50以超過4,691萬股成交量拔得頭籌，穩坐零股人氣王寶座，國泰永續高股息、元大高股息的穩健配息政策持續吸引存股族分批進場。值得注意的是，主動型基金如主動統一台股增長也衝進前15大，成交量逾856萬股。