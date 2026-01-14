證券市場不僅是資金運作的平台，更應成為全民理財的一部分。臺灣證券交易所為落實普惠金融政策，於2017年1月推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，並於2020年10月推出盤中零股交易制度，成為普惠金融成長雙引擎，大幅降低投資門檻，讓更多的小資族能輕鬆進入資本市場。

這一創新措施成功擴大市場參與，不僅拓寬了投資者的選擇，也讓理財變得更加普及，成為普惠金融的重要實踐。

推動證券商開辦定期定額業務邁入第十年，截至2025年12月止，定期定額投資股票及ETF之累積金額近新台幣6,000億元，呈現穩定成長趨勢，2025年月均扣款金額較2024年成長約25%，而2025年第4季之月均扣款金額逾200億元，顯見定期定額業務成功提升小額投資之便利性，並使投資人得以分散投資風險，成為市場參與者廣泛採用之投資方式。

2025年零股交易日均成交值達86.71億元，占集中市場日均成交值比率約2.08%，與盤中零股實施前相較，成交值成長近39倍，占比亦大幅上升；另2025年與2024年相較，零股交易日均成交值及交易占比顯著提升，漲幅分別達41.54%及39.60%，顯示零股交易成功降低投資門檻，讓特別是年輕族群和小資族能更便利參與市場。另外，盤中零股撮合間隔自2024年12月2日縮短至5秒，有效促進市場流動性，增加成交機會與效率，並顯著提升零股交易之成交值。

證交所表示，持續致力打造普惠、多元且友善的投資環境。透過定期定額和盤中零股交易等機制，有效降低投資門檻，讓投資理財不再遙不可及，將參與資本市場的機會帶給更多民眾，特別是年輕族群與小資族，為市場注入更多元且穩定的投資動能。相關成果不僅展現普惠金融政策的具體成效，也反映投資理財已逐漸融入民眾日常生活。展望未來，證交所將秉持普惠金融精神，持續傾聽市場意見，並與各方攜手合作，協助投資人建立正確的投資觀念，期能引導更多投資人參與資本市場並促進個人財富累積，共同分享及參與我國股市投資機會。