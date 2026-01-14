外資買超132億元！「這檔航空股」5.3萬張最多 鴻海、宏碁也齊獲買超

台股14日持續朝31,000點關卡前進，寫下盤中及收盤歷史新高，終場收在30,941.78點，上漲234.56點，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超132.82億元，連二買，統計外資買賣超個股，買超華航（2610）53,611張最多，其次是買超台新新光金（2887），另外，長榮航（2618）也獲外資大買。

台股早盤以30,742.53點開出，上漲35.31點，權王台積電（2330）在法說會前買盤觀望，股價開低，尾盤爆出買單推升股價收在平盤的1,710元，盤面上以重電能源、被動元件與循環經濟三大族群為多頭指標，華城（1519）強鎖漲停，衝上893元，士電（1503）、亞力（1514）也同步亮燈。

在權值股穩盤、中小型股全面噴發帶動下，大盤指數盤中衝上30,994.81點，再創新高，終場收在30,941.78點，合計集中市場與櫃買市場，整體上漲家數高達1,502家、下跌僅355家，多達77檔個股收在漲停。

三大法人買超139.68億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超132.82億元，投信賣超64.27億元；自營商買超（合計）71.13億元，其中自營商（自行買賣）買超9.25億元、自營商（避險）買超61.88億元。

統計外資買超前十名個股中，航空股為外資買超標的，買超華航53,611張，居買超個股冠軍，買超長榮航21,336張，另外，鴻海（2317）也獲外資買超26,416張，買超宏碁（2353）24,326張；在外資賣超前十名個股中，賣超華新（1605）49,806張最多，友達（2409）也遭賣超48,869張，賣超聯電（2303）15,455張。