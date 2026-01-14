2025年國內上市動能強勁 資本市場發展再創五大里程碑

在全球經濟與金融情勢多變的環境下，我國資本市場於2025年逆勢展現成長動能，台灣證券交易所透過整合服務、制度鬆綁與科技導入，成功推動國內上市成果再創新高。

一、整合資本市場服務 推動多元產業上市熱潮

證交所與櫃買中心攜手成立「資本市場服務團」，整合資源並建立共同推動平台，2025年與承銷商及會計師事務所等中介機構舉辦北、中、南共11場座談會，集結市場專家與成功掛牌企業代表，分享第一線經驗與專業建議，協助企業上市過程中的準備及信心，促進更多具潛力之企業進入資本市場。

2025年國內一般板上市掛牌家數達25家，IPO籌資金額高達773億元，創下歷年新高。國內一般板公司申請上市家數也達到28家，也是十年來新高的佳績；其中，新經濟產業占比已達4成以上，展現多元產業共榮的局面。

二、即時因應美國關稅政策 穩定市場信心

面對2025年美國關稅政策變化，證交所迅速組成專案小組，全面分析關稅措施對資本市場之影響，深入評估對我國產業供應鏈布局及企業營運之可能衝擊，即時呈報主管機關作為重要參考，辦理股市因應對策，並持續追蹤政策發展。

同時，強化上市公司落實資訊透明度，鼓勵召開法人說明會或採行庫藏股等措施，以穩定投資人信心，有助我國資本市場在國際變局中持續展現韌性與穩健發展。

三、上市制度鬆綁到位 提升市場包容性

因應資本市場環境快速變化，證交所持續精進上市審查及上市後監理制度。於2025年6月修訂無面額或每股面額非屬新台幣10元公司申請上市之獲利能力標準及其上市後監理規範，提升資本市場對不同股票面額制度之包容性。

另配合主管機關推動我國成為「亞洲資產管理中心」政策，落實「擴大投資創投與新創」推動策略，於2025年5月適度調降創投公司申請上市之資本額門檻，鼓勵中型創業投資公司申請上市，有助創投公司由資本市場取得資金之挹注，進而扶植國內新創企業發展，以促進市場結構多元化發展。

四、強化資安防線 逾七成上市公司加入TWCERT

面對資安風險日益升高，證交所明確訂定資安事件重大訊息揭露標準，並彙整常見資安事件態樣，提醒上市公司注意防範；同時持續辦理資安教育訓練，並鼓勵企業加入TWCERT共享資安情資。

截至2025年底，已有超過七成上市公司成為TWCERT會員，有助於提升整體市場資安防護能力，降低系統性風險，維護投資人信心。

五、監理科技上線 審查效率再升級

配合監理數位化趨勢，證交所持續導入監理科技與大數據應用，推動多項申報作業全面電子化，並導入RPA輔助日常監理流程，大幅提升申報與審查效率。

同時，透過大數據儀表板與AI新聞分析系統，協助證交所即時掌握市場動態與潛在風險，讓監理更即時、更精準。