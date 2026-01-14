台股三天狂漲652點！收30,941點再創新高 台積電收平盤

台股14日多頭火力全開，盤中與收盤齊步改寫歷史新高，日K線連三紅、指數連三日收高，短短三個交易日累計大漲652點，盤中最高30,994點，終場收30,941點，漲234點、漲幅0.7%，成交金額6,587億元；櫃買指數也創下波段新高，收漲1.7%至290點，多方行情持續向上推進。台積電（2330）則收平盤為1,710元。

觀察盤面上，強勢族群集中在重電能源、工具機、太陽能、智慧電網、BBU、機器人、被動元件等，其中重電能源族群的士電（1503）、東元（1504）、亞力（1514）、華城（1519）紛紛飆漲停作收，最為強勢。29檔千金股多為走強，股王信驊（5274）盤中再創8,350天價，漢唐（2404）漲6.4%最強、世芯-KY（3661）跌7.6%最弱。

此外，價漲量增股包括：合晶（6182）、榮科（4989）、可寧衛（8422）、蜜望實（8043）、華電網（6163）、信昌電（6173）、群創（3481）、中興電（1513）、國巨*（2327）；ETF方面，在伊朗等地緣政治風險升溫下，期元大道瓊白銀、期街口布蘭特正2同樣價漲量增，表現強勢。

展望台股後市，安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，台積電法說會將於15日登場，隨著AI需求動能持續擴大，市場對公司在會中揭露的未來營運走向多抱持正向預期，成為明日盤面關注焦點。

施政廷看好，2026年全球大環境有利股市，台股企業獲利預期將持續雙位數成長，且成長動能更勝2025年。策略上，面對台股走高、伴隨而來的波動增加，以及市場瞬息萬變，布局上不能只跟著大盤走，因為機會可能受限制，唯有透過主動策略、挑出優質企業、長線布局才是勝負關鍵。

美股方面，雖然美股近期自歷史高峰回落，聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟補充，根據Bloomberg統計，S&P 500指數2026年與2027年每股稅後盈餘（EPS）預期自2024年以來呈現明顯上修趨勢，美國企業獲利展望持續改善，市場對美國企業中長期獲利能力信心持續增強，成為支撐美股行情的重要動能。

何彥樟進一步分析，從盈餘預期走勢來看，即使期間歷經利率政策變化與市場波動，未來兩年企業獲利的預估仍持續墊高，反映AI應用擴散、企業資本支出回溫，以及營運效率改善等結構性因素，對企業獲利形成支撐，近期仍須留意利率政策與市場情緒變化。