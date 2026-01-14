傳美對台關稅可調降 工具機業者「鬆口氣」 機械股同步大漲

台灣工具機去年全年出口值創下2009年全球金融危機以來出口新低，如今美國對台關稅傳出可能降至15%且不疊加，機械、工具機、手工具、重電等業者異口同聲表示，如果是真的「終於可以鬆一口氣、訂單可望回流」，是大好消息。電機機械股14日同步大漲，除了重電股多數衝上漲停板，高鋒（4510）、萬在（4543）、協易機（4533）也漲停亮燈，穎漢（4562）、喬福（1540）、恩德（1528）等盤中也大漲逾5%。

台灣機械公會理事長莊大立說，過去日、韓有FTA，銷往美國工具機不用課關稅，台灣工具機卻要課4.8%，「如今大家都一樣」，對台廠來說可以大幅提升市場競爭力。

手工具大廠伯鑫總經理吳傳福表示，過去台灣手工具銷美要9%至10%的關稅，未來約增加5至6個百分點的關稅，這在可控範圍內。客戶這幾個月來陷入觀望下單縮手，如今關稅就要底定，觀望原因消除，客戶也該要下單了。

工具機領導廠商台中精機董事長黃明和說，經過近兩年的產業環境變化，一些中小型廠商和客戶選擇退出，加上軍工和航太產業帶來商機，產業環境慢慢變好，詢單情況「有感覺變好」。若美國對台關稅下降加上匯率持續穩定在31.6元，工具機產業有可能復甦。

高鋒除了受惠關稅調降利多，也投入開發CoWoS封測設備。去年9月台北國際半導體展，和大集團旗下高鋒攜手和大芯，共同展示第一台CoWoS先進封裝檢測設備-IC最終測試分選機。和大集團總裁沈國榮指出，目前已與國內多家封裝大廠完成送樣測試前的對接，首批測試機將於2026年2月在高鋒中科廠上線組裝，4月送交客戶作最後測試，預計9月完成認證，之後開始接單出貨。

沈國榮指出，和大芯推出的這款先進封裝檢測設備-IC最終測試分選機，擁有智慧自動化上下料、自動化物流系統，加上溫控系統的溫測效率更高，預期上市後將會掀起一波換機潮，也為集團營運挹注新成長動。