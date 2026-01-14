台股第1季上漲機率高 主動基金搶攻超過七成的上漲率

2026年台股強勢開局，突破三萬點大關，並屢創歷史新高，市場情緒持續熱絡。法人指出，AI題材帶動台股連續多年維持多頭格局，今年開年在大型權值股領軍下，台灣加權指數一舉站上關鍵點位。搭配元月資金行情與AI需求持續擴大，台股後市漲勢仍值得期待，建議投資人可持續布局台股基金，以掌握超額報酬與成長機會。

根據彭博統計過去30年台股各季度表現，第1季通常受惠於年度預算編列、新計畫提出，加上農曆年紅包行情與資金回補，往往成為全年表現最強勁的時段，平均上漲約4.82%，向來被視為投資人進場布局的重要時機。

瀚亞菁華基金經理人葉彥廷表示，CES展所展示的AI新技術應用，以及AI伺服器的強勁需求，皆成為支撐市場的重要利多。這不僅顯示AI已深度滲透各類產業場景，從雲端運算、智慧製造到消費性電子，應用範圍持續擴大，也已實質反映在企業財報表現上。從晶片製造商到雲端服務供應商，AI相關業務營收占比持續攀升，為企業獲利帶來顯著貢獻。

由此可見，AI並非短期炒作題材，也非市場擔憂的泡沫，而是牽動全球產業與資本市場的長期結構性趨勢。

儘管台灣加權指數已來到三萬點關卡，但資金明顯集中於AI相關族群，並非所有類股齊漲。若投資人僅著眼於指數表現，反而可能錯失真正具成長潛力的投資機會；要掌握這波浪潮，關鍵在於選擇能專注布局AI產業鏈的投資工具。

瀚亞菁華基金採取主動選股策略、不貼近指數操作，僅約37%的持股與加權指數前五十大成分股重疊，目標追求超額報酬。投資布局橫跨晶片、伺服器及相關供應鏈，精準鎖定產業核心，掌握市場成長紅利。

基金投資組合主要聚焦於半導體、電子零組件、電腦及周邊設備等產業，並隨著AI影響力持續提升，逐步提高AI相關持股比重。2025年起明顯加碼AI類股，從2025年第1季約64.63%的配置比重，至年底已提升至83.79%，顯示研究團隊看好AI成長動能延續至2026年以後。

瀚亞投信認為，台股突破三萬點僅是另一個起點，AI將持續推動市場向前。建議投資人採取分批布局策略，聚焦瀚亞菁華基金，跟上產業革命腳步，掌握長期成長契機，共同見證台股更多重要里程碑。