快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

8吋晶圓漲風點火！矽晶圓3檔漲停 環球晶重返500元、合晶衝人氣王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股14日持續挑戰3萬1千點大關，矽晶圓族群在8吋晶圓產能緊俏與漲價預期推動下，由台勝科（3532）率先攻上漲停，環球晶（6488）重返「500元俱樂部」，合晶（6182）則爆量亮燈，人氣回流明顯。AI、高階運算與量子科技題材持續發酵，使矽晶圓族群成為盤面焦點之一。

隨著半導體產業走出庫存去化循環，矽晶圓市場迎來結構性復甦。台積電（2330）與三星策略性縮減8吋產能，2026年全球產能預估年減2.4%，生成式AI推升電源管理晶片（PMIC）需求，使8吋廠產能利用率預期衝上90%，市場傳出報價有望調升5%至20%，直接點燃上游供應商補漲動能。

環球晶作為族群領頭羊，2025年12月單月合併營收55.06億元，月增近17%，營收回升顯著。公司丹麥子公司Topsil開發的超高純度區熔法（FZ）矽材料，成功支援超導量子位元達成創紀錄高相干時間，研究成果刊登於《Nature》，並引起丹麥王室高度關注。董事長徐秀蘭表示，公司將持續以極致純度材料支援量子運算與高效能運算應用，強化先進材料領先地位。

股價相對親民的合晶今日盤中帶著超過5.8萬張大量亮燈漲停，12吋矽晶圓出貨比重提升助力2025年營收年增12.66%。法人指出，合晶兩岸擴產效益將在2026年全面發酵，包括鄭州廠二期新增5萬片月產能、彰化二林新廠鎖定國際大客戶，預期全年營收將挑戰百億元大關。

磊晶廠嘉晶（3016）也受惠化合物半導體與8吋磊晶產品需求，預計2026年營收將迎來雙位數成長。隨著2奈米製程量產在即，再生晶圓需求激增，中砂（1560）、昇陽半導體（8028）等概念股亦同步走強。

外資法人近期上修半導體展望，預估2026年晶圓代工產值將成長逾20%，加上農曆年前紅包行情啟動，法人資金回補，矽晶圓族群憑藉低位階與轉機題材，成為資金關注的投資標的。分析師表示，第三代半導體可留意台勝科、環球晶、中美晶（5483）、合晶等。

矽晶圓 昇陽半導體 營收

延伸閱讀

川普放話奪格陵蘭掀波 「樂高迷因」紛出動：丹麥已做好防衛

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選「它」原因曝 被川普嗆「你哪位？」

環球晶布局量子科技

中美晶去年12月營收月增14% 環球晶去年12月合併營收月增16%

相關新聞

台積電法說會倒數計時 暖身尾聲股價1,710元平盤遊走

台積電明日法說會倒數計時，法說會暖身尾聲，14日股價1,710元平盤遊走，市場持續關注15日實際公布的財報展望是否優於預...

主動、被動投資水火不容？達人搖頭「打不贏就加入」：問題沒那麼複雜

主動被動其實問題沒這麼複雜，對我來說： 打不贏就去被動：一直打不贏大盤，就加入被動投資的行列乖乖做指數吧！ 不需要跟自己的時間、腦力、金錢過不去，長期透過指數投資，就能勝過市場上不少參與者，取得市

台積電由跌轉漲領大盤往31000移動 法人建議後續這麼做

台股今日以30,742.53點開出，隨後上漲超過130點，其中台積電先跌後漲，截至10時，盤中最高上漲來到1715元，尚...

費半、日股走揚 台股早盤漲逾百點

美股漲跌互見，不過，在費城半導體指數收紅及日股早盤走揚激勵下，台指期14日再戰31,000關卡，而台股也上漲35點，以3...

傳美對台關稅可調降 工具機業者「鬆口氣」 機械股同步大漲

台灣工具機去年全年出口值創下2009年全球金融危機以來出口新低，如今美國對台關稅傳出可能降至15%且不疊加，機械、工具機...

台股第1季上漲機率高 主動基金搶攻超過七成的上漲率

2026年台股強勢開局，突破三萬點大關，並屢創歷史新高，市場情緒持續熱絡。法人指出，AI題材帶動台股連續多年維持多頭格局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。