8吋晶圓漲風點火！矽晶圓3檔漲停 環球晶重返500元、合晶衝人氣王
台股14日持續挑戰3萬1千點大關，矽晶圓族群在8吋晶圓產能緊俏與漲價預期推動下，由台勝科（3532）率先攻上漲停，環球晶（6488）重返「500元俱樂部」，合晶（6182）則爆量亮燈，人氣回流明顯。AI、高階運算與量子科技題材持續發酵，使矽晶圓族群成為盤面焦點之一。
隨著半導體產業走出庫存去化循環，矽晶圓市場迎來結構性復甦。台積電（2330）與三星策略性縮減8吋產能，2026年全球產能預估年減2.4%，生成式AI推升電源管理晶片（PMIC）需求，使8吋廠產能利用率預期衝上90%，市場傳出報價有望調升5%至20%，直接點燃上游供應商補漲動能。
環球晶作為族群領頭羊，2025年12月單月合併營收55.06億元，月增近17%，營收回升顯著。公司丹麥子公司Topsil開發的超高純度區熔法（FZ）矽材料，成功支援超導量子位元達成創紀錄高相干時間，研究成果刊登於《Nature》，並引起丹麥王室高度關注。董事長徐秀蘭表示，公司將持續以極致純度材料支援量子運算與高效能運算應用，強化先進材料領先地位。
股價相對親民的合晶今日盤中帶著超過5.8萬張大量亮燈漲停，12吋矽晶圓出貨比重提升助力2025年營收年增12.66%。法人指出，合晶兩岸擴產效益將在2026年全面發酵，包括鄭州廠二期新增5萬片月產能、彰化二林新廠鎖定國際大客戶，預期全年營收將挑戰百億元大關。
磊晶廠嘉晶（3016）也受惠化合物半導體與8吋磊晶產品需求，預計2026年營收將迎來雙位數成長。隨著2奈米製程量產在即，再生晶圓需求激增，中砂（1560）、昇陽半導體（8028）等概念股亦同步走強。
外資法人近期上修半導體展望，預估2026年晶圓代工產值將成長逾20%，加上農曆年前紅包行情啟動，法人資金回補，矽晶圓族群憑藉低位階與轉機題材，成為資金關注的投資標的。分析師表示，第三代半導體可留意台勝科、環球晶、中美晶（5483）、合晶等。
