紐時稱台積電在美再蓋五座晶圓廠 永光衝漲停、長興創25年新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

紐約時報報導，台灣正接近與美國達成貿易協議，台灣輸美產品關稅稅率將降為與日、韓相同的15%，而台積電（2330）將承諾大幅加碼投資美國，於亞利桑那州再蓋至少五座晶圓廠。台積電相關供應鏈中，特化族群走強，永光（1711）、三晃（1721）盤中漲停，晶呈科技（4768）漲幅逾7%，長興（1717）一度衝上64.7元、近25年新高後拉回，盤中漲幅逾3%。

對於相關報導，台積電目前處於法說會前緘默期，13日並無評論。

台積電目前已拍板在美國投資1,650億美元，當中的1,000億美元是在去年3月追加，預計在亞利桑那州建設六座先進晶圓廠、兩座先進技術廠及一座大型研發中心。其中，第一座廠已邁入量產，採4奈米製程，第二座正在興建、預計2028年啟用。

法人表示，台積電預期在2030年前，達到間接原物料約六成「在地採購」目標，而半導體製程的材料成本中，特用化學品與特殊氣體就達38%的占比。

台廠積極搶進過去由日、韓廠商長期壟斷的先進製程、封裝材料市場，永光表示，應用於先進封裝的材料感光型聚醯亞胺（PSPI）產品需求強勁，市場上供應緊俏，作為有能力開發該材料的本土公司，得到與客戶洽談、送樣及評估的機會，目前正處於驗證階段，期待明年進一步貢獻營收

永光去年全年合併營收75.68億元，年減7.34%，但電子化學品則呈現成長趨勢，12月單月營收年增2%、全年度營收年增7%。

長興指出，已推出晶圓級液態封裝材料EI-6042，應用於3D IC先進封裝技術，雖然目前半導體材料營收占比僅約0.3%左右，但預期未來營收比重會逐漸增加，期待明年至後年，半導體材料能突破營收的5%。法人表示，長興首度取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，預計2026年量產。

永光今股價急拉至漲停板24.3元，帶動三晃、日勝化（1735）、元禎（1725）等同步漲停；長興則一度大漲至64.7元，創下2000年4月以來新高，不過盤中賣壓出籠，漲幅縮至3%左右。

台積電 營收

