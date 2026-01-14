產業迎來轉折點 法人喊買自行車雙雄
自行車產業歷經兩年多時間庫存去化，已接近健康水準。投顧法人指出，隨獲利能見度改善、評價處於景氣循環低點，產業正迎來轉折點，正是重新布局良機，調升巨大（9921）、美利達（9914）投資評等至「買進」，目標價上看100元以上。
大型本國投顧分析，在積極去化庫存，價格折扣幅度一度高達20%、甚至50%後，自行車品牌庫存已接近健康水準。對於巨大、美利達營收占比各逾30%、40%的歐洲，市場正逐步回升，但此一趨勢仍受投資人忽視。
值得注意的是，巨大在歐洲自有品牌銷售已連兩個月恢復年增，且庫存跌價損失連兩季出現反轉，顯示價格環境改善。受惠折扣縮小及新車款推出，法人預期平均售價回升態勢將延續至2026年，加上匯率環境轉趨有利，有利利潤率改善，獲利可望踏上穩健復甦之路。
雖然庫存持續去化及國內消費疲弱，使中國大陸市場變數仍在，法人預期今年銷售將進一步下滑，但評估大部分下檔風險已反映在股價中。因營收比重由過去銷售高峰約30%至40%降至10%，減緩對自行車業者的獲利拖累。
隨評價低於2016至2018年期間，中國大陸銷售同樣大跌時的獲利衰退周期，法人認為，進一步下檔風險已大致反映，當地平均售價已降至公路車熱潮前的水準，顯示價格壓力正逐步緩解，預期折扣縮減將部分抵銷出貨下滑，並有助減緩營收衰退幅度。
