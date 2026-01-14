8吋晶圓代工價喊漲二成 3檔受惠股中世界漲最大、聯電卻翻黑

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告表示，近期8吋晶圓供需格局出現變化，在台積電（2330）、三星降低8吋晶圓代工產能之下，預估今年全球8吋晶圓代工總產能將年減2.4%，部分晶圓廠看好今年8吋產能將轉為吃緊，已通知客戶將調漲代工價格5~20%；法人看好3台廠可望受惠，不過，14日股價表現不同調，世界（5347）一度亮燈漲停， 盤中漲幅逾5%，聯電（2303）則是開高後翻黑。

根據TrendForce最新晶圓代工調查，近期8吋晶圓供需格局出現變化，在台積電、Samsung兩大廠逐步減產的背景下，AI相關power IC需求穩健成長，加上消費產品擔憂下半年IC成本提高、產能遭排擠而提前備貨，除了中系晶圓廠8吋產能利用率自2025年已先回升至高水位，其他區域業者也已接獲客戶上修2026年訂單，產能利用率同樣上調，代工廠因此積極醞釀漲價。

在供給方面，台積電已在2025年正式開始逐步減少8吋產能，目標在2027年部分廠區全面停產。Samsung同樣於2025年啟動8吋減產，態度更加積極。TrendForce預期，2025年全球8吋產能將因此年減約0.3%，正式進入負成長局面。2026年儘管SMIC、Vanguard等計畫小幅擴產，仍不及兩大廠減產幅度，預估產能年減程度將擴大至2.4%。

部分晶圓廠看好2026年8吋產能將轉為吃緊，已通知客戶將調漲代工價格5~20%不等。TrendForce表示，與2025年僅針對部分舊製程或技術平台客戶補漲不同，此次為不分客戶、不分製程平台的全面調價。然而，基於消費性終端隱憂，及記憶體與先進製程漲價擠壓週邊IC成本等因素，8吋晶圓價格的實際漲幅可能較為收斂。

法人認為，8吋晶圓代工市況將可望再迎來春燕，看好將有助聯電、力積電（6770）、世界先進等台廠後市；不過，台股14日持續向31,000點挺進，3檔8吋晶圓代工股的表現則是出現不同。

世界早盤以122.5元開高，一度衝達漲停129元， 盤中漲幅5.96%；力積電以51元開出，一度小翻黑下滑至50元， 隨後拉升翻紅，一度衝達51.5元，股價力守紅盤；聯電以55.1元開高後一度拉升至55.4元，但盤中翻黑， 跌幅逾1%。