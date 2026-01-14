台積電法說會倒數計時 暖身尾聲股價1,710元平盤遊走

台積電明日法說會倒數計時，法說會暖身尾聲，14日股價1,710元平盤遊走，市場持續關注15日實際公布的財報展望是否優於預期。

台積電預定15日召開實體法說會，外界關注2026年首季展望以及漲價議題。法人預期，台積電今年首季可望淡季不淡，甚至受惠於先進製程漲價生效，美元營收可能較去年第4季季增或至少持平，有機會再創單季歷史新高。

台積電日前已公布2025年12月合併營收3,350億元，月減2.5%，年增20.4%，創歷年同期新高，帶動去年第4季新台幣營收首度突破1兆元關卡，達到1兆460.9億元，季增5.7%，年增20.5%，創單季新高。

台積電去年12月營收優於預期，挹注2025年總營收達3兆8,090.5億元，年增31.6%，同步創歷史新高。

法人先前推估，台積電12月營收約在2,925億元至3,109億元間，實際表現優於預期，包括匯率有利因素，預估第4季美元財測已超標，也優於預期。實際美元營收數據預計在15日的法說會公布。

資本支出方面，法人預期，台積電先進製程產能供不應求，台積電將持續投資，預估2026年資本支出有望維持歷史高檔水準，蓄勢朝420億美元至450億美元的歷史新高區間邁進。

台積電先前已釋出2025年資本支出介於400億美元至420億美元新高區間，強調資本支出將保持彈性，目標仍是確保營收成長速度超越資本支出成長，展現健康的財務紀律。