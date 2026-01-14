外資看好成衣雙雄2026年成長動能 聚陽大漲逾8%、創9個月新高價

外資報告點火成衣族群，美系外資近期同步調高成衣雙雄目標價，帶動股價表現轉強。聚陽（1477）獲外資調升投資評等至「Overweight」，目標價上看380元；儒鴻（1476）則雖維持中立評等，但目標價一舉上修至450元，顯示部分外資對成衣族群中長期營運動能轉趨正向。

聚陽14日盤中在大單敲進下勁揚，最高來到333元，漲幅逾8%，續創9個多月來新高；類股股王儒鴻買盤同步升溫，盤中站回400元整數關卡，最高來到407.5元，漲幅近3%。隨著成衣股逐漸走出關稅陰霾，以及國際品牌訂單回流，加上北美世足賽題材，業者對2026年展望普遍正向。

聚陽首季受關稅影響的訂單比重已明顯下滑至三成以下，但相較去年同期仍存在一定壓力，加上農曆年工作天數減少，首季屬於相對淡季；隨著第2季起相關關稅分擔全面告一段落，並搭配世足相關訂單自3月起陸續出貨、需求逐步升溫，出貨量、售價與毛利結構可望同步改善，營運動能轉趨明朗。

在價格與獲利結構方面，聚陽指出，產品平均售價自去年底起已有調升，除反映報價上調外，亦來自產品組合優化效應；公司透過接單策略調整，優先承接關稅影響較低的訂單，有助墊高整體報價水準。

儒鴻今年將調整六小巨人名單，部分已成長為大型客戶者將移出名單，騰出空間培養新潛力客戶，目前鎖定一家美洲品牌客戶、一家美洲通路客戶，以及一家橫跨歐亞的品牌客戶。公司表示，2026年上半年訂單能見度清晰，預期營收呈逐季走強走勢，世足相關訂單預計第1季底開始進入出貨高峰。

2026年產能策略上，儒鴻將透過協力廠擴充產能，協力廠使用比重預計由2025年約27%，預計提升至2026年的32%，以因應營收規模擴大需求。同時，在市況持續明朗下，已開始接7月訂單，目前訂單持續往上攀升。