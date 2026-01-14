被動元件漲價效應擴散 國巨、華新科領軍 這幾檔更直飆漲停

被動元件漲價效應擴散， 繼鉭電容產品，到鐵氧體磁珠（Ferrite Bead）產品後， 最新傳出熱敏電阻及壓敏電阻也將調漲，漲價題材激勵被動元件族群的股價表現，國巨*（2327）開高走高，一度衝達285元，站上半年線，華新科（2492）也大漲表態，另外，蜜望實（8043）、台嘉碩（3221）、信昌電（6173）、華容（5328）、千如（3236）、金山電（8042）等更是飆上漲停，被動元件股表現搶眼。

被動元件龍頭國巨日前調漲鉭電容產品報價後，市場傳出旗下磁性元件品牌普思（PULSE）向客戶發出通知，針對部分鐵氧體磁珠（Ferrite Bead）產品實施價格調整，今年1月1日起正式生效；業界認為，華新科也有跟進調漲的條件。

磁性元件營收比重占國巨約27%至28%，產品線包括功率與訊號磁性元件、車規級磁件、電感器、網路變壓器、馬達線圈、壓電元件及天線等。國巨在電感器與車規磁件全球市占排名第三，網路變壓器更居全球第一。

國巨*去年12月營收123.51億元，月增0.7%、年增29.7%，刷新單月歷史新高；去年第4季營收359.68億元，季增8.7%，年增19.9%，創單季營收歷史新高；全年營收1,329.3億元，年增9.3%，同步改寫歷年高點。

除了鉭電容產品、鐵氧體磁珠（Ferrite Bead）產品之外，被動元件漲價效應持續擴散，市場傳出華新科集團旗下久尹已發出漲價通知給客戶，將調漲熱敏電阻價格15~20%、壓敏電阻調漲20~25%，預計1月16日出貨日生效。

漲價題材，加上位階低，被動元件股14日成為盤面上的強漲指標，國巨*以268元開高後走高，一度衝達285元，盤中漲幅逾7%；華新科以136元開出後一度拉升至141元，盤中漲幅逾4%；另外，蜜望實、台嘉碩、信昌電、華容、千如、金山電等更是飆上漲停。