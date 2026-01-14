快訊

將成獨夫全斗煥第二？南韓尹錫悅被求處死刑仍無悔意

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

被動元件漲價效應擴散 國巨、華新科領軍 這幾檔更直飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

被動元件漲價效應擴散， 繼鉭電容產品，到鐵氧體磁珠（Ferrite Bead）產品後， 最新傳出熱敏電阻及壓敏電阻也將調漲，漲價題材激勵被動元件族群的股價表現，國巨*（2327）開高走高，一度衝達285元，站上半年線，華新科（2492）也大漲表態，另外，蜜望實（8043）、台嘉碩（3221）、信昌電（6173）、華容（5328）、千如（3236）、金山電（8042）等更是飆上漲停，被動元件股表現搶眼。

被動元件龍頭國巨日前調漲鉭電容產品報價後，市場傳出旗下磁性元件品牌普思（PULSE）向客戶發出通知，針對部分鐵氧體磁珠（Ferrite Bead）產品實施價格調整，今年1月1日起正式生效；業界認為，華新科也有跟進調漲的條件。

磁性元件營收比重占國巨約27%至28%，產品線包括功率與訊號磁性元件、車規級磁件、電感器、網路變壓器、馬達線圈、壓電元件及天線等。國巨在電感器與車規磁件全球市占排名第三，網路變壓器更居全球第一。

國巨*去年12月營收123.51億元，月增0.7%、年增29.7%，刷新單月歷史新高；去年第4季營收359.68億元，季增8.7%，年增19.9%，創單季營收歷史新高；全年營收1,329.3億元，年增9.3%，同步改寫歷年高點。

除了鉭電容產品、鐵氧體磁珠（Ferrite Bead）產品之外，被動元件漲價效應持續擴散，市場傳出華新科集團旗下久尹已發出漲價通知給客戶，將調漲熱敏電阻價格15~20%、壓敏電阻調漲20~25%，預計1月16日出貨日生效。

漲價題材，加上位階低，被動元件股14日成為盤面上的強漲指標，國巨*以268元開高後走高，一度衝達285元，盤中漲幅逾7%；華新科以136元開出後一度拉升至141元，盤中漲幅逾4%；另外，蜜望實、台嘉碩、信昌電、華容、千如、金山電等更是飆上漲停。

國巨 被動元件

延伸閱讀

AI電力缺口成金礦？太陽能族群回暖 元晶帶隊3雄高掛漲停

台股攻上3萬點「面板三喵變三雄」？他點名這大廠：其實沒利多

市場終於想到他！ 啓碁搭低軌衛星題材登漲停

無人機題材加持 迅杰盤中攻上漲停

相關新聞

台積電法說會倒數計時 暖身尾聲股價1,710元平盤遊走

台積電明日法說會倒數計時，法說會暖身尾聲，14日股價1,710元平盤遊走，市場持續關注15日實際公布的財報展望是否優於預...

主動、被動投資水火不容？達人搖頭「打不贏就加入」：問題沒那麼複雜

主動被動其實問題沒這麼複雜，對我來說： 打不贏就去被動：一直打不贏大盤，就加入被動投資的行列乖乖做指數吧！ 不需要跟自己的時間、腦力、金錢過不去，長期透過指數投資，就能勝過市場上不少參與者，取得市

台積電由跌轉漲領大盤往31000移動 法人建議後續這麼做

台股今日以30,742.53點開出，隨後上漲超過130點，其中台積電先跌後漲，截至10時，盤中最高上漲來到1715元，尚...

費半、日股走揚 台股早盤漲逾百點

美股漲跌互見，不過，在費城半導體指數收紅及日股早盤走揚激勵下，台指期14日再戰31,000關卡，而台股也上漲35點，以3...

8吋晶圓代工價喊漲二成 3檔受惠股中世界漲最大、聯電卻翻黑

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告表示，近期8吋晶圓供需格局出現變化，在台積電（2330）、三星降低8吋晶...

台美關稅談判傳出佳音 外資回頭買超 台股創五紀錄衝關31K

台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超，激勵台股昨（13）日改寫大盤收盤點位、市值、台指期收盤點位、台積電收盤價，以及E...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。