往自建電廠邁進？川普點名微軟自付發電成本 三檔重電股飆漲停

美國總統川普1月12日在社群媒體發文表示，不希望美國人因資料中心用電兇而付更高的電費，大型科技公司必須「自行負擔成本」，在川普發文之前，Meta已於9日宣布已與3家核能公司達成協議，為俄亥俄州的資料中心供電。加上如台灣輸美商品關稅稅率降至15％，對重電業者也是利多，華城（1519）、士電（1503）、亞力（1514）盤中都強攻漲停，中興電（1513）大漲逾6%，東元（1504）、大同（2371）強漲於5%。

川普在2025年5月時簽署行政命令，要求美國在2030年前動工興建10座大型核電廠。Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta和微軟（Microsoft）等科技巨人正投入數十億美元，重啟老舊核電廠、升級現有機組，並部署新一代核電機組技術，以滿足AI資料中心對電力日益飆升的需求。

而2026年1月12日川普點名微軟，要求美國大型科技公司在興建更多資料中心時，必須自行負擔電價成本，川普並暗示其他公司也將做出類似承諾。

在川普發文前，Meta已在1月9日表示，將從Vistra公司既有的三座核能電廠採購電力，同時也將支持數項小型模組化反應爐（SMR）計畫；奧特曼支持的Oklo、蓋茲撐腰的TerraPower預計在未來十年興建SMR這類電廠。Meta對核電的總採購規模高達6百萬瓩（GW），這些電量足購供給一座約有500萬戶家庭的城市。

當科技巨頭開始確保AI用電，並將自行負擔發電成本，往投資電廠方向邁進時，重電業者將大大受惠，華城近年大嗑美國電力商機，加上受惠AI產業發展推升電力設備需求，在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年。

華城表示，去年外銷營收占比逾五成，目前AI資料中心應用相關訂單達120億元，預期今年有望成長至超過營收的10%，相關訂單從2024年底陸續出貨，今年還將再出一部分，規劃出貨至2028年。產能方面，華城觀音3B廠預計今年投產，主要生產內、外銷的中型電力變壓器，量產後總產能增加30％，台中廠主要將生產超高壓大容量電力變壓器，目前正在規劃中。

士電目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單，預期未來五至十年重電產品前景可期，將積極布局AI資料中心電力設備市場，涵蓋貨物型及建物型，目前已取得台灣及美國客戶訂單，部分已生產試做，今年可望出貨。

產能部分，士電表示，去年第3季第三座大型電力級變壓器新廠已量產，另斥資逾10億元興建第四廠，布局230kV中大型變壓器，預計今年動工，2027年完工投產，屆時第三座和第四座產能全開後，整體產能可增加50%。