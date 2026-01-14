快訊

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

蘋果攜手谷歌！Gemini升級版Siri令人期待 最快有望本月底搶先體驗

環球晶點亮漲停 12月營收回升、AI 帶動高階矽晶圓需求升溫

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

矽晶圓大廠環球晶（6488）14日早盤買盤湧入，股價衝上漲停價523元、上漲47元，成交量約1萬張。市場解讀，除矽晶圓產業景氣在去庫存後逐步回暖外，環球晶12月營收回升，加上公司對AI、高速運算等高階應用需求展望偏正向，成為資金追捧主因。

從營收表現來看，環球晶自結2025年12月合併營收55.06億元，月增16.86%、年增0.27%；2025年全年合併營收605.98億元、年減3.24%。公司指出，若排除匯率影響，全年營運約略持平，並透露全球擴產效益逐步顯現，日本新潟、宇都宮子公司及丹麥子公司2025年營收皆創歷史新高，氮化鎵（GaN）等利基型產品表現相對突出。

環球晶日前也發布量子科技相關訊息，強調丹麥子公司Topsil持續投入超高純度區熔法（FZ）矽材料，並深度參與國際量子生態系，相關材料技術亦用於支持次世代量子運算與感測應用；公司並點出高純度、低缺陷材料對量子元件的重要性，藉此強化新興應用布局。

展望後市，環球晶看好AI、高速運算、矽光子與高效能電源管理等技術加速發展，將帶動高效率功率元件與先進材料需求攀升，高階應用矽晶圓與SOI晶圓需求維持強勁，氮化鎵產能也將維持滿載水準；同時，公司將持續投入方形晶片與12吋碳化矽（SiC）等新材料研發並送樣客戶，聚焦大尺寸晶圓、先進製程及高附加價值特殊晶圓領域，以在地供應優勢推動營運穩健成長。

矽晶圓 營收 環球晶

延伸閱讀

美國丹麥選一個！格陵蘭總理選「它」原因曝 被川普嗆「你哪位？」

環球晶布局量子科技

中美晶去年12月營收月增14% 環球晶去年12月合併營收月增16%

AI電力缺口成金礦？太陽能族群回暖 元晶帶隊3雄高掛漲停

相關新聞

主動、被動投資水火不容？達人搖頭「打不贏就加入」：問題沒那麼複雜

主動被動其實問題沒這麼複雜，對我來說： 打不贏就去被動：一直打不贏大盤，就加入被動投資的行列乖乖做指數吧！ 不需要跟自己的時間、腦力、金錢過不去，長期透過指數投資，就能勝過市場上不少參與者，取得市

台積電由跌轉漲領大盤往31000移動 法人建議後續這麼做

台股今日以30,742.53點開出，隨後上漲超過130點，其中台積電先跌後漲，截至10時，盤中最高上漲來到1715元，尚...

費半、日股走揚 台股早盤漲逾百點

美股漲跌互見，不過，在費城半導體指數收紅及日股早盤走揚激勵下，台指期14日再戰31,000關卡，而台股也上漲35點，以3...

台美關稅談判傳出佳音 外資回頭買超 台股創五紀錄衝關31K

台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超，激勵台股昨（13）日改寫大盤收盤點位、市值、台指期收盤點位、台積電收盤價，以及E...

台股散戶人數創高…螞蟻搬象 力拱指數一路攻頂

台股近期迭創新高，背後籌碼卻出現兩極化，外資與本土投信幾乎多站在賣方，但「螞蟻搬象」的散戶力量與大戶、中實戶買盤不斷頂高...

你有達標嗎？台股蛇年屢創新高 股民平均已賺176萬

台股蛇年指數先跌後漲，並屢創歷史新高。統計自2025年2月3日蛇年新春開紅盤以來，台股市值大增24.25兆元，以證交所最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。