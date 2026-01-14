環球晶點亮漲停 12月營收回升、AI 帶動高階矽晶圓需求升溫

矽晶圓大廠環球晶（6488）14日早盤買盤湧入，股價衝上漲停價523元、上漲47元，成交量約1萬張。市場解讀，除矽晶圓產業景氣在去庫存後逐步回暖外，環球晶12月營收回升，加上公司對AI、高速運算等高階應用需求展望偏正向，成為資金追捧主因。

從營收表現來看，環球晶自結2025年12月合併營收55.06億元，月增16.86%、年增0.27%；2025年全年合併營收605.98億元、年減3.24%。公司指出，若排除匯率影響，全年營運約略持平，並透露全球擴產效益逐步顯現，日本新潟、宇都宮子公司及丹麥子公司2025年營收皆創歷史新高，氮化鎵（GaN）等利基型產品表現相對突出。

環球晶日前也發布量子科技相關訊息，強調丹麥子公司Topsil持續投入超高純度區熔法（FZ）矽材料，並深度參與國際量子生態系，相關材料技術亦用於支持次世代量子運算與感測應用；公司並點出高純度、低缺陷材料對量子元件的重要性，藉此強化新興應用布局。

展望後市，環球晶看好AI、高速運算、矽光子與高效能電源管理等技術加速發展，將帶動高效率功率元件與先進材料需求攀升，高階應用矽晶圓與SOI晶圓需求維持強勁，氮化鎵產能也將維持滿載水準；同時，公司將持續投入方形晶片與12吋碳化矽（SiC）等新材料研發並送樣客戶，聚焦大尺寸晶圓、先進製程及高附加價值特殊晶圓領域，以在地供應優勢推動營運穩健成長。