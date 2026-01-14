台積電由跌轉漲領大盤往31000移動 法人建議後續這麼做

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電法說會將在明日登場，法人表示，在AI浪潮方興未艾的情況下，市場多半都對法說會釋出的未來展望樂觀期待。圖為台積電亞利桑那州廠區。圖/本報資料照片

台股今日以30,742.53點開出，隨後上漲超過130點，其中台積電先跌後漲，截至10時，盤中最高上漲來到1715元，尚未回到昨日1720元的新高價位，台股大盤指數持續往31000方向移動。法人建議，近期熱門題材可多留意具有長線保護短線特質的台積電設備供應鏈，此外，去年12月營收剛公布完畢，也可著墨營收高成長且股價位階仍低的績優股來逢低布局。

台積電昨日寫下1720元新天價，帶領台股大盤再創歷史新高，半導體設備、記憶體封測及低軌衛星等題材股也有所表現，但盤中逢高調節賣壓隨即出籠，快速收斂漲幅，終場加權指數上漲139.93點以30707.22點作收。

台積電法說會將在明日登場，法人表示，在AI浪潮方興未艾的情況下，市場多半都對法說會釋出的未來展望樂觀期待，但是法人也提醒，高檔爆量非好事，往往漲多就是最大的利空，近幾個交易日已可見漲多個股容易出現調節性賣壓，短線操作仍需適時見好就收。

紐約時報報導，台美貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅有望從現在的20%調降至與日韓相同的 15%，但台積電需在美國再加蓋至少5座晶圓廠。法人表示，台積電8日曾公告，將斥資 1.97億美元，在美國亞利桑那鳳凰城取得土地，供未來營運與生產使用，似已提前為未來新建廠房預作準備，更證實紐約時報的報導並非空穴來風。

法人也分析，就台灣地緣政治的安全來說，台積電赴美投資愈多，難免降低台灣在半導體產業鏈的重要性；但就投資而言，受惠台積電擴廠的廠務工程、設備、特用化學等相關供應鏈，就可望有更長遠的商機可期。

