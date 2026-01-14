快訊

主動、被動投資水火不容？達人搖頭「打不贏就加入」：問題沒那麼複雜

聯合新聞網／ 邏輯投資
達人認為，無論主動投資或是被動投資做哪一個，只要適合自己就好。台股示意圖。 （本報系資料庫）

主動被動其實問題沒這麼複雜，對我來說：

打不贏就去被動：一直打不贏大盤，就加入被動投資的行列乖乖做指數吧！

不需要跟自己的時間、腦力、金錢過不去，長期透過指數投資，就能勝過市場上不少參與者，取得市場平均回報，這本來就是適合大多數散戶的投資策略。

打得贏就做主動：能打贏大盤自然就繼續做主動投資，就像巴菲特也推崇指數，但他也說過他自己不會考慮被動投資，因為這個智力遊戲是很迷人的，但對一般人來說，確實也是高難度的比賽。

還沒贏但想贏的就繼續學，旁人給點尊重：學習主動投資的過程不可能一步登天，失敗乃是兵家常事，但堅持在這條路上努力的人，我認為旁人至少應該給予基本的尊重，而不是以嘲笑他們努力為志業。

附帶一提，受過完整財務與投資訓練的機構投資人就一定是市場贏家嗎？事實也不是這樣...

割韭菜的老師或散播錯誤知識的網紅，挑出來批評或指出錯誤是好事：有的老師靠「割韭菜」賺錢，也有網紅成天散播矛盾、錯誤的觀念，這種抓出來批評我覺得是好事，但批評不該淪為無差別攻擊，或者淪落成只以批評為目的，我覺得就有點本末倒置了。

◎本文獲 邏輯投資 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

