聽新聞
0:00 / 0:00
主動、被動投資水火不容？達人搖頭「打不贏就加入」：問題沒那麼複雜
主動被動其實問題沒這麼複雜，對我來說：
打不贏就去被動：一直打不贏大盤，就加入被動投資的行列乖乖做指數吧！
不需要跟自己的時間、腦力、金錢過不去，長期透過指數投資，就能勝過市場上不少參與者，取得市場平均回報，這本來就是適合大多數散戶的投資策略。
打得贏就做主動：能打贏大盤自然就繼續做主動投資，就像巴菲特也推崇指數，但他也說過他自己不會考慮被動投資，因為這個智力遊戲是很迷人的，但對一般人來說，確實也是高難度的比賽。
還沒贏但想贏的就繼續學，旁人給點尊重：學習主動投資的過程不可能一步登天，失敗乃是兵家常事，但堅持在這條路上努力的人，我認為旁人至少應該給予基本的尊重，而不是以嘲笑他們努力為志業。
附帶一提，受過完整財務與投資訓練的機構投資人就一定是市場贏家嗎？事實也不是這樣...
割韭菜的老師或散播錯誤知識的網紅，挑出來批評或指出錯誤是好事：有的老師靠「割韭菜」賺錢，也有網紅成天散播矛盾、錯誤的觀念，這種抓出來批評我覺得是好事，但批評不該淪為無差別攻擊，或者淪落成只以批評為目的，我覺得就有點本末倒置了。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言