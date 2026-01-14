費半、日股走揚 台股早盤漲逾百點

美股漲跌互見，不過，在費城半導體指數收紅及日股早盤走揚激勵下，台指期14日再戰31,000關卡，而台股也上漲35點，以30,742點開出，早盤漲逾百點，最高來到30,888點。台積電（2330）開1,705元，下跌5元。

在美股部分，美國聯準會紐約分行總裁Williams表示目前政策利率逐漸往中性利率靠攏，處於既能支撐就業穩定，又能抑制通膨回到2%的目標水準，對於美國經濟前景保持樂觀態度，且短期內並無降息的必要；全球各國央行總裁發表聯合聲明聲援聯準會主席Powell，共同表態聯準會的獨立性是確保物價、金融市場與經濟穩定的重要基準，若因政治因素介入聯準會將造成金融市場波動，而美國處於領導地位，金融市場的波動將會傳導致其他地區，增加其他央行維持穩定的難度。

美股四大指數S&P 500收盤下跌13.53點，下跌幅度0.19%，收在6,963.74點；道瓊指數下跌398.21點，下跌幅度0.80%，收在49,191.99點；那斯達克下跌24.03點，下跌幅度0.10%，收在23,709.87點；費城半導體指數上漲73.16點，上漲幅度0.95%，收在7,747.99點。

第一金投顧指出，國安基金過去㇐共進場護盤9次，最近㇐次為2025年4月因川普宣布對等關稅血洗全球股市，截至昨日歷經279天，為史上最長護盤紀錄，帳上獲利逾65億元，投資報酬率約53%，因其已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，國安基金管理委員會以共識決拍板退場，以溫和姿態退場，賣紅不賣黑，預估不影響台股多頭趨勢。

15日即將舉辦台積電法說會，市場樂觀看待其未來展望。目前台股站上歷史高檔，短期維持高檔震盪格局，電子產業選股聚焦扇出型面板級封裝、AI伺服器、散熱、CPO、記憶體、連接器等產業，傳產關注低軌衛星、無人機、軍工、綠能等產業。操作上嚴控資金持股水位，留意高基期的短期波動風險，保持風險控管。