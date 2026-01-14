台指期和台積電期貨夜盤衝高 法人：台股續戰31000點

快訊

中央社／ 台北14日電

美股漲跌互見，費城半導體指數再創高，台積電美國存託憑證（ADR）觸336.4美元歷史新高，終場下跌0.17%收331.21美元，是收盤歷史次高。台指期夜盤觸31127點價位，終場收30956點新高價，上漲86點。台積電期貨夜盤觸1735點新天價，終場收1725點，創收盤新高。

期貨法人分析，台指期13日盤中急殺626點，主要是部分投資人短線釋放賣壓，台指期夜盤和台積電期貨夜盤再創新價位，台股現貨市場今天仍有機會上攻31000點，關注台積電是否帶動相關供應鏈再創新高。

展望台股後市，法人指出15日台積電法人說明會仍是觀察重點，法說行情是否推升台股下一波上攻動能，短線留意台股籌碼面是否進一步沉澱，積蓄量能。

美股道瓊工業指數下跌398.21點或0.80%，收49191.99點。標普500指數下挫13.53點或0.19%，收在6963.74點。那斯達克指數滑落24.02點或0.10%，收23709.88點。費城半導體指數上漲73.16點或0.95%，收7747.99點。

超微（AMD）勁揚6.39%收220.97美元，輝達（NVIDIA）漲0.47%收185.81美元，英特爾（Intel）大漲7.33%收47.29美元，日月光ADR漲2.35%收18.7美元，創歷史新高。

台股13日上下震盪444點，在台積電盤中創新天價1720元、收盤1710元再創新高帶動下，加權指數終場上漲139.93點，收30707.22點，創收盤新高，成交值新台幣7234.27億元。

台股上市總市值13日達到100兆476.52億元，創下新紀錄，上市櫃合計市值107.7兆元，再創新高。

三大法人13日合計買超127.84億元，其中自營商買超38.71億元，投信賣超68.28億元，外資及陸資買超157.41億元。

根據統計，外資終結連4個交易日賣超台股，投信則是連13賣，累計賣超台股608億元。

在台指期淨部位，三大法人13日淨空單增加2309口至5230口，其中外資淨空單增加3225口至3萬117口。

