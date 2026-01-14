快訊

你有達標嗎？台股蛇年屢創新高 股民平均已賺176萬

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股年指數先跌後漲，並屢創歷史新高。統計自2025年2月3日蛇年新春開紅盤以來，台股市值大增24.25兆元，以證交所最新公布的投資人開戶數1,376.78萬人計算，蛇年來平均每位股民光是上市股票已大賺176.13萬元，距離蛇年封關（2月11日）還有21個交易日，若台股多頭延續，每位股民蛇年一整年挑戰200萬紅包入袋不是夢。

台股蛇年新春開紅盤後不久，即回檔修正跌破年線，又遇美國總統川普宣布實施對等關稅政策，衝擊全球資本市場劇烈震盪，台股也接連重挫大跌，至低點17,306點才因國安基金宣布進場護盤才止跌轉漲。

隨後指數一路扶搖直上，並於去年9月10日站上25,000點關卡、今年元月5日首次突破3萬點大關，昨日來到30,707點歷史收盤新高點位，盤中高點30,973點距31,000點大關僅咫尺之遙。總計蛇年至今，台股已大漲7,181點，漲幅30.53%，集中市場市值也由龍年封關日的75.79兆元一路增加至昨日的100.04兆元，以證交所最新公布的投資人開戶數1,376.78萬人計算，蛇年來平均每位股民已大賺176.13萬元。

展望後市，考量目前台股多頭士氣如虹，追多買氣不墜，法人圈普遍預期農曆年前台股就有機會挑戰32,000點大關，蛇年結束前，每位股民有機會大賺200萬元紅包入袋。

台股 資本市場

台美關稅談判傳出佳音 外資回頭買超 台股創五紀錄衝關31K

台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超，激勵台股昨（13）日改寫大盤收盤點位、市值、台指期收盤點位、台積電收盤價，以及E...

台股散戶人數創高…螞蟻搬象 力拱指數一路攻頂

台股近期迭創新高，背後籌碼卻出現兩極化，外資與本土投信幾乎多站在賣方，但「螞蟻搬象」的散戶力量與大戶、中實戶買盤不斷頂高...

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信...

就市論勢／電源模組、散熱 商機火

台股屢創新高，晶圓代工業者高階製程供不應求，加上美國廠區積極擴產，預估2026年台積電（2330）資本支出有望突破500億美元，甚至上看550億美元，較2025年成長37.5%，帶動相關半導體設備、廠務產業有望受惠，吸引買盤持續加碼。

公開資訊觀測站增設「提升企業價值」專區 成效優

為鼓勵上市櫃公司重視股東權益，公開資訊觀測站增設「提升企業價值計畫」專區。據櫃買中心統計，2025年度已有274家上櫃公...

