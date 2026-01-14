你有達標嗎？台股蛇年屢創新高 股民平均已賺176萬

台股蛇年指數先跌後漲，並屢創歷史新高。統計自2025年2月3日蛇年新春開紅盤以來，台股市值大增24.25兆元，以證交所最新公布的投資人開戶數1,376.78萬人計算，蛇年來平均每位股民光是上市股票已大賺176.13萬元，距離蛇年封關（2月11日）還有21個交易日，若台股多頭延續，每位股民蛇年一整年挑戰200萬紅包入袋不是夢。

台股蛇年新春開紅盤後不久，即回檔修正跌破年線，又遇美國總統川普宣布實施對等關稅政策，衝擊全球資本市場劇烈震盪，台股也接連重挫大跌，至低點17,306點才因國安基金宣布進場護盤才止跌轉漲。

隨後指數一路扶搖直上，並於去年9月10日站上25,000點關卡、今年元月5日首次突破3萬點大關，昨日來到30,707點歷史收盤新高點位，盤中高點30,973點距31,000點大關僅咫尺之遙。總計蛇年至今，台股已大漲7,181點，漲幅30.53%，集中市場市值也由龍年封關日的75.79兆元一路增加至昨日的100.04兆元，以證交所最新公布的投資人開戶數1,376.78萬人計算，蛇年來平均每位股民已大賺176.13萬元。

展望後市，考量目前台股多頭士氣如虹，追多買氣不墜，法人圈普遍預期農曆年前台股就有機會挑戰32,000點大關，蛇年結束前，每位股民有機會大賺200萬元紅包入袋。