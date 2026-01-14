台股散戶人數創高…螞蟻搬象 力拱指數一路攻頂

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近期迭創新高，背後籌碼卻出現兩極化，外資與本土投信幾乎多站在賣方，但「螞蟻搬象」的散戶力量與大戶、中實戶買盤不斷頂高加權指數天花板。據統計，台股去年第4季散戶人數衝高至583.2萬人，創新高，大戶、中實戶亦均達歷史第三高。

面對台股逼近「31K」高位階，法人建議採取兩大「分層對應」策略，一是中長期核心部位聚焦AI主流產業鏈與高價千金股，這類股票多由法人與業內實力者持有，趨勢性較強；另一是短線操作策略，針對缺乏基本面支撐的題材、低價投機股，應定位為「短打」，嚴格設立停損點，避免長期套牢。

台股去年第4季持續吸引投資人進場，臺灣證券交易所昨（13）日公布，代表「散戶」的季成交金額1億元以下自然人數量攀升至583.2萬人，改寫新猷；去年12月定期定額投資金額同創高，衝上223.58億元，顯示小資族、長期投資意願穩定。

大戶與中實戶同步回流，季成交金額5億元以上的「大戶」、季成交金額1億至5億元的「中實戶」人數，分別為4,899人、42,295人，雙雙寫下歷史第三高。

台股今年頻創新高，儘管外資與本土投信法人近期出現罕見的同步調節，但在散戶、中實戶、大戶等內資積極投入「打空」下，大盤展現出「賣不垮」的強韌走勢。

萬寶投顧董事長朱成志表示，回顧資金流向，外資對台股長期採取偏空立場。根據統計，過去八年中，外資僅有二年呈現買超，累計賣壓約3.5兆元。今年初外資依舊延續此基調，截至本月12日，今年以來累計賣超達435億元。

不過，昨天外資態度出現轉變，單日買超157億元，在一天內回補今年累計賣超的三分之一，顯示在台股逼近31,000點之際，原先做空的資金已面臨「軋空」壓力，被迫進場回補。

較令市場意外的是，過去幾年被視為台股支柱的投信法人，自去年12月下旬起連續13天調節持股，賣超金額達607億元。

展望後市，統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等指出，目前市場聚焦15日台積電（2330）法說會。

