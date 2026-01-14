快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

台美關稅談判傳出佳音 外資回頭買超 台股創五紀錄衝關31K

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超。聯合報系資料照
台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超。聯合報系資料照

台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超，激勵台股昨（13）日改寫大盤收盤點位、市值、台指期收盤點位、台積電（2330）收盤價，以及ETF總市值等五大新高紀錄，台指期盤中一度突破31,000點，搶先「預告」加權指數近期挑戰「31K」點意味濃厚。

外電報導，台美關稅談判進度有最新突破，美國同意將對台灣出口產品的關稅從20%降至15%，與日、韓站在同一起跑點，激勵昨日加權指數早盤大漲406點，惟盤中多空激戰，指數一度翻黑，上下震盪高達444點，台指期更是上沖下洗626點，帶動集中市場成交量擴增至7,491.79億元。

台股昨日寫下的五大歷史新高紀錄，包括加權指數盤中最高觸及30,973點、收盤30,707點；台指期盤中最高31,252點、收盤30,874點；集中市場市值首度突破百兆元大關、達100.04兆元，上市櫃合計107.7兆元；台積電盤中最高1,720元、收盤1,710元、市值44.34兆元；ETF總市值攀升至7.84兆元。

千金股則跌多於漲，半導體設備股漢唐亮燈漲停最強勢，帶動千金股回升至28檔；股王信驊雖下跌50元收8,005元，但仍連續第二天站穩8,000元之上；另外，鴻勁上漲15元、收3,460元，超過穎崴的3,450元，成為台股第四高價股。

三大法人昨合計買超128.38億元。其中，外資買超157.4億元，轉賣為買；投信賣超67.7億元，連13賣、累計賣超607.5億元；自營商買超38.7億元，連三買、累計買超134.9億元。八大公股行庫賣超15.92億元。

展望後市，凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等專家認為，儘管台股短線漲多，技術指標也出現背離，不過由於台股量能已進入新里程碑，中長線偏多趨勢不易扭轉。

台股 市值

延伸閱讀

安聯投信2026首檔台股主動ETF聯手 LINE Bank獨家24小時熱銷

台指期震盪收30,874點、上漲174點 市場靜待台積電法說

台股坐雲霄飛車 盤中最高大漲406點衝上30,973點 再刷盤中歷史新高

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

相關新聞

台美關稅談判傳出佳音 外資回頭買超 台股創五紀錄衝關31K

台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超，激勵台股昨（13）日改寫大盤收盤點位、市值、台指期收盤點位、台積電收盤價，以及E...

你有達標嗎？台股蛇年屢創新高 股民平均已賺176萬

台股蛇年指數先跌後漲，並屢創歷史新高。統計自2025年2月3日蛇年新春開紅盤以來，台股市值大增24.25兆元，以證交所最...

台股散戶人數創高…螞蟻搬象 力拱指數一路攻頂

台股近期迭創新高，背後籌碼卻出現兩極化，外資與本土投信幾乎多站在賣方，但「螞蟻搬象」的散戶力量與大戶、中實戶買盤不斷頂高...

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信...

就市論勢／電源模組、散熱 商機火

台股屢創新高，晶圓代工業者高階製程供不應求，加上美國廠區積極擴產，預估2026年台積電（2330）資本支出有望突破500億美元，甚至上看550億美元，較2025年成長37.5%，帶動相關半導體設備、廠務產業有望受惠，吸引買盤持續加碼。

公開資訊觀測站增設「提升企業價值」專區 成效優

為鼓勵上市櫃公司重視股東權益，公開資訊觀測站增設「提升企業價值計畫」專區。據櫃買中心統計，2025年度已有274家上櫃公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。