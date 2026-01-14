台美關稅談判傳出佳音 外資回頭買超 台股創五紀錄衝關31K

台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超，激勵台股昨（13）日改寫大盤收盤點位、市值、台指期收盤點位、台積電（2330）收盤價，以及ETF總市值等五大新高紀錄，台指期盤中一度突破31,000點，搶先「預告」加權指數近期挑戰「31K」點意味濃厚。

外電報導，台美關稅談判進度有最新突破，美國同意將對台灣出口產品的關稅從20%降至15%，與日、韓站在同一起跑點，激勵昨日加權指數早盤大漲406點，惟盤中多空激戰，指數一度翻黑，上下震盪高達444點，台指期更是上沖下洗626點，帶動集中市場成交量擴增至7,491.79億元。

台股昨日寫下的五大歷史新高紀錄，包括加權指數盤中最高觸及30,973點、收盤30,707點；台指期盤中最高31,252點、收盤30,874點；集中市場市值首度突破百兆元大關、達100.04兆元，上市櫃合計107.7兆元；台積電盤中最高1,720元、收盤1,710元、市值44.34兆元；ETF總市值攀升至7.84兆元。

千金股則跌多於漲，半導體設備股漢唐亮燈漲停最強勢，帶動千金股回升至28檔；股王信驊雖下跌50元收8,005元，但仍連續第二天站穩8,000元之上；另外，鴻勁上漲15元、收3,460元，超過穎崴的3,450元，成為台股第四高價股。

三大法人昨合計買超128.38億元。其中，外資買超157.4億元，轉賣為買；投信賣超67.7億元，連13賣、累計賣超607.5億元；自營商買超38.7億元，連三買、累計買超134.9億元。八大公股行庫賣超15.92億元。

展望後市，凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等專家認為，儘管台股短線漲多，技術指標也出現背離，不過由於台股量能已進入新里程碑，中長線偏多趨勢不易扭轉。