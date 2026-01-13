上市櫃公司上月營收表現超標 法人點名五檔首選標的

台股整體上市櫃公司去年12月營收達4.9兆元，創下單月歷史新高，表現優於預期，法人點名，第4季營收成率超前且未來展望強勁個股為首選投資標的，包括創意（3443）、鴻海（2317）、眾達-KY（4977）、台達電（2308）、華邦電（2344）等。

根據CMoney統計，上市櫃公司去年12月營收總額4.9兆元，月增5.7%，年增 20.2%，單月營收創新高家數達180家，高於前一月的88家及2024年同期的163家。

大型本國投顧分析，以追蹤的30個主要族群去年第4季營收實績，相較原先預期的財測達成率來看，科技族群約有78%符合預期或超越預期，非科技族群雖僅有38%符合預期或超越預期，但已較前月的30%比例有所進展。

整體表現除AI供應鏈強者恆強外，手機及內需族群出現連續三個月回溫跡象，剩餘與AI沾不上邊的個人電腦、消費性電子、非科技族群等的表現仍然慘淡。

以科技次族群來看，單季營收達成率以伺服器組裝110%、二線晶圓代工106%、面板105%、手機組裝103%等表現相對較佳；達成率偏低為光通訊94%、網通98%。

在非科技族群方面，以航空107%、工業自動化105%、航太102%等營收達成率較為優異；達成率偏低有鋼鐵83%、自行車90%、食品95%等。

法人表示，去年12月營收創新高公司當中，較明顯的族群性主要集中在AI，包括AI伺服器/零組件、半導體設備/材料、記憶體、PCB相關、光通訊、被動元件等；非AI則包括軍工航太、重電、散裝等。