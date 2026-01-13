快訊

台指期夜盤高檔震盪 法人揭秘主力「空頭回補劇本」

財神降臨！大樂透頭獎1.1億元一注獨得 開在「這縣市」

行駛國道1號林口路段車輛突故障 駕駛下車查看遭後車撞飛OHCA

證交所十年推動普惠金融成效佳 定期定額累計金額衝6000億元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
圖一：每月定期定額之金額統計圖。統計時間 : 113年1月至114年12月。證交所／提供
圖一：每月定期定額之金額統計圖。統計時間 : 113年1月至114年12月。證交所／提供

證券市場不僅是資金運作的平台，更應成為全民理財的一部分。為落實普惠金融政策，臺灣證券交易所於106年1月推動證券商得辦理客戶定期定額方式購買股票與ETF，並於109年10月推出盤中零股交易制度，成為普惠金融成長雙引擎，大幅降低投資門檻，讓更多的小資族能輕鬆進入資本市場。這一創新措施成功擴大市場參與，不僅拓寬了投資者的選擇，也讓理財變得更加普及，成為普惠金融的重要實踐。

普惠金融政策實施成效及精進措施

推動證券商開辦定期定額業務至今已邁入第十年，截至114年12月止，定期定額投資股票及ETF之累積金額近新台幣6,000億元，呈現穩定成長趨勢（詳圖一），114年月均扣款金額較113年成長約25%，而114年第4季之月均扣款金額逾200億元，顯見定期定額業務成功提升小額投資之便利性，並使投資人得以分散投資風險，成為市場參與者廣泛採用之投資方式。

114年零股交易日均成交值達86.71億元，占集中市場日均成交值比率約2.08%（詳表一），與盤中零股實施前相較，成交值成長近39倍，占比亦大幅上升；另114年與113年相較，零股交易日均成交值及交易占比顯著提升，漲幅分別達41.54%及39.60%，顯示零股交易成功降低投資門檻，讓特別是年輕族群和小資族能更便利參與市場。另盤中零股撮合間隔自113年12月2日縮短至5秒，有效促進市場流動性，增加成交機會與效率，並顯著提升零股交易之成交值。

普惠金融誰受惠？

觀察114年參與定期定額投資的族群（詳表二），主要集中於21~50歲之青壯年族群，總計占定期定額人數逾五成，反映年輕世代已經具備投資理財觀念，並能及早準備長期投資規劃；觀察投資金額分布，41~50歲年齡層的投資金額最高，占總投資金額26.53%，其次是31~40歲族群，占總投資金額23.19%，而51~60歲中年族群投資金額占比第三（20.8%），另20歲以下投資人之投資金額雖僅占4.67%，惟投資人數占比達9.53%。

觀察114年盤中零股交易自然人之年齡分布（詳表三），20歲以下及21~30歲之自然人交易戶數占比合計約為25.89%，顯著高於其整股合計交易占比16.35%，且交易戶數占比最高之年齡層(31~40歲)亦較大盤主力交易族群(41~50歲)年輕，充分體現制度對年輕及小資族群的吸引力，也顯示盤中零股交易制度實確實有益於年輕及小資族群參與股市。

普惠金融投資什麼？

現行投資人參與定期定額投資，可投資標的為股票及ETF，至於標的由證券商依照各家經營策略不同而訂定不同之選定標準，惟不得包含槓桿及反向型ETF。投資人114年定期定額ETF及股票之金額比例：ETF約為83%，股票約為17%，再就人數比例部分而言，亦為ETF定期定額人數遠大於股票定期定額人數（ETF約為78%，股票約為22%），顯示我國定期定額投資人相較於股票更偏好投資ETF。

普惠金融開花結果 深耕友善投資環境

證交所持續致力打造普惠、多元且友善的投資環境。透過定期定額和盤中零股交易等機制，有效降低投資門檻，讓投資理財不再遙不可及，將參與資本市場的機會帶給更多民眾，特別是年輕族群與小資族，為市場注入更多元且穩定的投資動能。相關成果不僅展現普惠金融政策的具體成效，也反映投資理財已逐漸融入民眾日常生活。

展望未來，證交所將秉持普惠金融精神，持續傾聽市場意見，並與各方攜手合作，協助投資人建立正確的投資觀念，期能引導更多投資人參與資本市場並促進個人財富累積，共同分享及參與我國股市投資機會。

表一：113年及114年零股日均成交值及占集中市場成交金額比重。證交所／提供
表一：113年及114年零股日均成交值及占集中市場成交金額比重。證交所／提供
表二：114年定期定額投資人數與金額之投資人年齡層分布。證交所／提供
表二：114年定期定額投資人數與金額之投資人年齡層分布。證交所／提供
表三：114年盤中零股交易戶數與金額之投資人年齡層分布。證交所／提供
表三：114年盤中零股交易戶數與金額之投資人年齡層分布。證交所／提供

投資理財 資本市場

延伸閱讀

證交所 去年EPS估逾7.5元

證交所五戰略 推進資管中心

獨／台股交割改T+1能否作得起來？ 證交所向券商提17問

證交所114年承銷商頒獎典禮 元大、富邦證包辦IPO三大獎前二名

相關新聞

螞蟻大軍創紀錄！台股第4季散戶人數破583萬創新高 大戶登歷史第3

臺灣證券交易所13日公布2025年第4季及12月份集中市場相關數據。受惠於市場熱度，第4季台股展現強勁的吸金動能，其中季...

證交所十年推動普惠金融成效佳 定期定額累計金額衝6000億元

證券市場不僅是資金運作的平台，更應成為全民理財的一部分。為落實普惠金融政策，臺灣證券交易所於106年1月推動證券商得辦理...

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信...

上市櫃公司上月營收表現超標 法人點名五檔首選標的

台股整體上市櫃公司去年12月營收達4.9兆元，創下單月歷史新高，表現優於預期，法人點名，第4季營收成率超前且未來展望強勁...

台股創高資金流向曝光！量價前十大指路 法人加碼低軌衛星與電力股

台股13日量能放大，大盤在權值股領軍下續創新高，市場資金動向則清楚反映在成交值與成交量前十大個股的結構變化上。整體盤面呈...

塑膠、水泥、鋼鐵寫12月營收「3慘」 AI逆勢好到爆成長逾5成

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計974家及89家，共計1,063家皆已於年1月12日前完成去...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。