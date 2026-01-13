就市論勢／電源模組、散熱 商機火

盤勢分析

台股屢創新高，晶圓代工業者高階製程供不應求，加上美國廠區積極擴產，預估2026年台積電（2330）資本支出有望突破500億美元，甚至上看550億美元，較2025年成長37.5%，帶動相關半導體設備、廠務產業有望受惠，吸引買盤持續加碼。

今年美國期中選舉在即，預期政策做多方向不變，藉此拉抬共和黨聲勢，台灣亦有選舉，今年政治風險將大幅降低。台股仍是配置首選之一，AI帶動的科技創新仍在起步階段；目前AI產品持續快速更新換代，且終端應用也在不斷更新，判斷AI仍未接近泡沫化。

投資建議

2026年台股將走出2025年對等關稅陰霾，加上AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將由2025年的4.41兆成長至5.30兆元，年增超過20%。

AI伺服器出貨成長將驅動相關個股股價，2024-2025年是AI基礎建設期，2026年進入商轉收成期；AI一定還是主旋律，但是賺錢的效應會逐漸擴散到其他行業；機櫃平均功率從2025年150kW提高至2026年200kW及2027年400~800kW，並帶動BBU、PSU（電源模組）及散熱規格提升，對相關供應商與代工業帶來新商機。