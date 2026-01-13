公開資訊觀測站增設「提升企業價值」專區 成效優

為鼓勵上市櫃公司重視股東權益，公開資訊觀測站增設「提升企業價值計畫」專區。據櫃買中心統計，2025年度已有274家上櫃公司上傳提升企業價值計畫，占上櫃公司家數達31.35%，顯示有愈來愈多上櫃公司已逐漸重視與股東及利害關係人之溝通。

為引導上市櫃公司提升企業價值，櫃買中心2024年公告修訂「上市上櫃公司治理實務守則」，並增訂「提升企業價值計畫參考範例」，並於公開資訊觀測站「投資專區」中設置「提升企業價值計畫」專區，以促進上市櫃公司重視股東價值，並積極與股東及利害關係人溝通，2025年度已有274家上櫃公司上傳提升企業價值計畫。

為提升相關資訊的使用及便利性，櫃買中心特別於上櫃公司入口網站內新增設「提升企業價值計畫」專區，該專區提供依年度別、公司別及產業別等查詢功能，暨依實收資本額、本益比及股價淨值比等排序功能，方便投資人掌握上櫃公司上傳情形。

櫃買中心指出，2025年度已上傳提升企業價值計畫之上櫃公司中，於第11屆（2024年）公司治理評鑑前5%的公司有逾八成公司上傳，顯見上櫃公司已逐漸重視與股東及利害關係人之溝通。

櫃買中心說明，為使投資人能更充分瞭解公司現況與未來規劃，2025年底已公告「提升企業價值計畫揭露指引」，引導企業優化計畫內容，並於該指引中提供通用版、PBR>1及PBR<1三種參考範例，該指引已置於上櫃公司入口網（公司治理文化>實務守則），提供上櫃公司參考。

此外，為鼓勵上櫃公司優化提升企業價值內容，2026年「第一屆ESG評鑑」除將公司制定提升企業價值具體措施提報董事會，並揭露於專區列入評鑑指標外，更將「提升企業價值較佳實踐公司」列為額外加分項目，鼓勵公司踴躍透過專區自願揭露，既可於公司治理評鑑得分，亦可強化與股東及利害關係人之溝通，創造企業長期價值。