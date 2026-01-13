臺灣證券交易所為增進新上市公司與中介機構及證交所的互動交流，並表揚證券承銷商及簽證會計師、委任律師推動國內外優質企業上市對資本市場的貢獻，近期舉辦「中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」。證交所表示，配合主管機關推動亞洲資產管理中心的政策方向，致力打造一個能夠支持產業升級、吸引成長資本、鏈結國際市場的資本平台，讓資金與企業形成更有效率的連結。

金管會主委彭金隆及證期局副局長黃仲豪特別出席「中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，並與主辦單位證交所董事長林修銘及總經理李愛玲共同頒獎。

回首去年，證交所董事長林修銘表示，全球產業環境面臨供應鏈重組、科技快速演進，以及美國關稅政策方向的顯著變化，使企業經營面臨更多結構性挑戰。在此情勢下，資本市場的角色已不再只是反映景氣循環，更肩負起支持企業強化競爭優勢、提升產業韌性暨推動產業升級的重要任務。

2025年申請上市案件共45件，較前年成長45%；其中，創新板申請案件達15件，成長1.5倍；新上市公司募資金額達850億元，全年上市公司募資金額合計亦高達1,846億元。