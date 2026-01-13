快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所表揚中介機構

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為增進新上市公司與中介機構及證交所的互動交流，並表揚證券承銷商及簽證會計師、委任律師推動國內外優質企業上市對資本市場的貢獻，近期舉辦「中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」。證交所表示，配合主管機關推動亞洲資產管理中心的政策方向，致力打造一個能夠支持產業升級、吸引成長資本、鏈結國際市場的資本平台，讓資金與企業形成更有效率的連結。

金管會主委彭金隆及證期局副局長黃仲豪特別出席「中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」，並與主辦單位證交所董事長林修銘及總經理李愛玲共同頒獎。

回首去年，證交所董事長林修銘表示，全球產業環境面臨供應鏈重組、科技快速演進，以及美國關稅政策方向的顯著變化，使企業經營面臨更多結構性挑戰。在此情勢下，資本市場的角色已不再只是反映景氣循環，更肩負起支持企業強化競爭優勢、提升產業韌性暨推動產業升級的重要任務。

2025年申請上市案件共45件，較前年成長45%；其中，創新板申請案件達15件，成長1.5倍；新上市公司募資金額達850億元，全年上市公司募資金額合計亦高達1,846億元。

資本市場 證交所 董事長

延伸閱讀

證交所 去年EPS估逾7.5元

台股市值不斷壯大 證交所董座林修銘：研議延長交易時間

只靠台積電這張神主牌 台股站上三萬卻虛胖？金管會祭「四招組合拳」

TISA 成效不比日本 NISA ？ 彭金隆：有漸進策略

相關新聞

台美關稅談判傳出佳音 外資回頭買超 台股創五紀錄衝關31K

台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超，激勵台股昨（13）日改寫大盤收盤點位、市值、台指期收盤點位、台積電收盤價，以及E...

你有達標嗎？台股蛇年屢創新高 股民平均已賺176萬

台股蛇年指數先跌後漲，並屢創歷史新高。統計自2025年2月3日蛇年新春開紅盤以來，台股市值大增24.25兆元，以證交所最...

台股散戶人數創高…螞蟻搬象 力拱指數一路攻頂

台股近期迭創新高，背後籌碼卻出現兩極化，外資與本土投信幾乎多站在賣方，但「螞蟻搬象」的散戶力量與大戶、中實戶買盤不斷頂高...

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信...

就市論勢／電源模組、散熱 商機火

台股屢創新高，晶圓代工業者高階製程供不應求，加上美國廠區積極擴產，預估2026年台積電（2330）資本支出有望突破500億美元，甚至上看550億美元，較2025年成長37.5%，帶動相關半導體設備、廠務產業有望受惠，吸引買盤持續加碼。

公開資訊觀測站增設「提升企業價值」專區 成效優

為鼓勵上市櫃公司重視股東權益，公開資訊觀測站增設「提升企業價值計畫」專區。據櫃買中心統計，2025年度已有274家上櫃公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。