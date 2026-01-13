快訊

農會總幹事職務三級跳…陳右欣空降台肥總座 挨轟政治任命

聽新聞
0:00 / 0:00

創新板日均量 增1.7倍

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

據臺灣證券交易所統計，2025年創新板日均成交值2.77億元，較前一年1.03億元成長近170%，交易動能顯著成長。

而在交易制度開放的帶動下，2025年送件創新板上市公司達15家次，創下歷年新高，顯示企業及市場對創新板的信心逐步累積，創新板已成為創新企業IPO規劃的重要選項。

在全球供應鏈重組、人工智慧（AI）與前瞻科技快速演進的時代，創新已成為驅動下一世代產業轉型的核心動能。證交所為回應市場需求並加速創新企業成長，創新板已於2025年1月全面取消合格投資人制度，有效擴大市場參與基礎、提升交易活絡度。

創新板作為政府實現「亞洲資產管理中心」及打造「亞洲那斯達克」願景的重要推手，證交所持續進行關鍵改革。配合主管機關於2025年10月啟動「亞洲創新籌資平台」，創新板再度完成多項重大制度突破：包括開放當沖交易、放寬投信基金投資股票額度、符合獲利條件公司股票集保期間縮短為一年，並免除三年承銷商保薦等措施。

證交所指出，歷經持續升級，創新板相關法規與配套措施更趨完整，將以更具彈性及吸引力的制度設計，引導前瞻企業進入資本市場，並進一步催化產業創新能量的累積與轉型。

展望2026年，證交所除與中介機構密切合作開發潛在案源外，並將攜手創投公會、SparkLabs、國發會「Startup Island Taiwan」等創新生態圈夥伴，深入接觸具潛力成長標的。同時將運用台灣創新及半導體、ICT供應鏈優勢，結合大型市值企業、金控集團、國際創投，擴大布局東南亞、美國及日本等重點市場。

創新板 資本市場 證交所

延伸閱讀

塑膠、水泥、鋼鐵寫12月營收「3慘」 AI逆勢好到爆成長逾5成

證交所 去年EPS估逾7.5元

證交所五戰略 推進資管中心

獨／台股交割改T+1能否作得起來？ 證交所向券商提17問

相關新聞

台美關稅談判傳出佳音 外資回頭買超 台股創五紀錄衝關31K

台美關稅談判傳出佳音，伴隨外資回頭買超，激勵台股昨（13）日改寫大盤收盤點位、市值、台指期收盤點位、台積電收盤價，以及E...

你有達標嗎？台股蛇年屢創新高 股民平均已賺176萬

台股蛇年指數先跌後漲，並屢創歷史新高。統計自2025年2月3日蛇年新春開紅盤以來，台股市值大增24.25兆元，以證交所最...

台股散戶人數創高…螞蟻搬象 力拱指數一路攻頂

台股近期迭創新高，背後籌碼卻出現兩極化，外資與本土投信幾乎多站在賣方，但「螞蟻搬象」的散戶力量與大戶、中實戶買盤不斷頂高...

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信...

就市論勢／電源模組、散熱 商機火

台股屢創新高，晶圓代工業者高階製程供不應求，加上美國廠區積極擴產，預估2026年台積電（2330）資本支出有望突破500億美元，甚至上看550億美元，較2025年成長37.5%，帶動相關半導體設備、廠務產業有望受惠，吸引買盤持續加碼。

公開資訊觀測站增設「提升企業價值」專區 成效優

為鼓勵上市櫃公司重視股東權益，公開資訊觀測站增設「提升企業價值計畫」專區。據櫃買中心統計，2025年度已有274家上櫃公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。