快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超157.41億元，終止連四賣，且是今年來單日買超金額最大。示意圖／AI生成
台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超157.41億元，終止連四賣，且是今年來單日買超金額最大。示意圖／AI生成

台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超157.41億元，終止連四賣，且是今年來單日買超金額最大，統計外資買賣超個股發現，買超台新新光金（2887）最多，但面板雙虎友達（2409）及群創（3481）則遭外資大賣。

國安基金宣布退場，但台股13日仍是寫下盤中及收盤的歷史新高，早盤以30,630.86點開高，權王台積電（2330）一開盤就飆上1,720元天價，領軍加權指數盤中一度狂漲406.56點，直衝達30,973.85點，距31,000點僅一小步。

不過，逢高賣壓也出籠，大盤指數一度翻黑下滑至30,529.33點，但終場則是以30,707.22點收盤，上漲139.93點，收盤寫下歷史新高；三大法人買超127.84億元，包括外資買超157.41億元，投信賣超68.28億元；自營商買超（合計）38.71億元，其中自營商（自行買賣）買超0.61億元、自營商（避險）買超38.1億元。

統計外資買賣超個股發現，買超台新新光金36,510張最多，其次是買超聯電（2303）35,912張，國巨*（2327）、康舒（6282）、金寶（2312）等也是外資買超標的；不過，面板雙虎則遭外資賣超，賣超友達50,680張最多，其次是賣超群創18,380張，另外，彩晶（6116）也遭外資賣超10,168張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台新新光金

延伸閱讀

台積、0050 定期定額霸榜

00878連兩季配息0.4元「築底完成」！楚狂人：對偏好現金流的投資人不確定性降低

外資賣超298億 賣超華邦電3.5萬張最多、但大買這三檔

苦守10年終將解套？群創爆量百萬張…股添樂：34塊的「頂樓加蓋天花板」還在等

相關新聞

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信...

台股創高資金流向曝光！量價前十大指路 法人加碼低軌衛星與電力股

台股13日量能放大，大盤在權值股領軍下續創新高，市場資金動向則清楚反映在成交值與成交量前十大個股的結構變化上。整體盤面呈...

台股創新高、誘人新股抽籤也來了 這檔電力基建概念股可賺9.8萬元

台股持續創歷史新高，新股抽籤紅包也很誘人，統計本周有4檔陸續辦理掛牌前公開申購作業，包括已啟動的大東電（1623）、旅天...

塑膠、水泥、鋼鐵寫12月營收「3慘」 AI逆勢好到爆成長逾5成

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計974家及89家，共計1,063家皆已於年1月12日前完成去...

國安基金退場無礙！外資回補157億元 三大法人翻多助陣台股創高

台股13日再度寫下歷史新頁！受台美貿易協議與關稅調降利多刺激，權王台積電（2330）飆上1,720元新天價，領軍加權指數...

「積友友」暴走！漢唐、長興閃紅燈 從無塵室到CoWoS材料全線點火

護國神山再創奇蹟！台積電（2330）13日飆上1,720元歷史新高，市值衝破44.6兆元。受惠美台貿易協議傳將關稅降至1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。