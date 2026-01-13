聽新聞
終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎
台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信賣超，外資則是買超157.41億元，終止連四賣，且是今年來單日買超金額最大，統計外資買賣超個股發現，買超台新新光金（2887）最多，但面板雙虎友達（2409）及群創（3481）則遭外資大賣。
國安基金宣布退場，但台股13日仍是寫下盤中及收盤的歷史新高，早盤以30,630.86點開高，權王台積電（2330）一開盤就飆上1,720元天價，領軍加權指數盤中一度狂漲406.56點，直衝達30,973.85點，距31,000點僅一小步。
不過，逢高賣壓也出籠，大盤指數一度翻黑下滑至30,529.33點，但終場則是以30,707.22點收盤，上漲139.93點，收盤寫下歷史新高；三大法人買超127.84億元，包括外資買超157.41億元，投信賣超68.28億元；自營商買超（合計）38.71億元，其中自營商（自行買賣）買超0.61億元、自營商（避險）買超38.1億元。
統計外資買賣超個股發現，買超台新新光金36,510張最多，其次是買超聯電（2303）35,912張，國巨*（2327）、康舒（6282）、金寶（2312）等也是外資買超標的；不過，面板雙虎則遭外資賣超，賣超友達50,680張最多，其次是賣超群創18,380張，另外，彩晶（6116）也遭外資賣超10,168張。
