AI動能撐盤、台股站穩三萬點 多頭結構持續

隨著全球生成式AI、高效能運算與雲端應用加速落地，半導體先進製程、先進封裝及高階算力需求持續擴張，使台灣在全球AI供應鏈中的戰略地位進一步提升。

AI投資已不再侷限於單一題材，而是擴散至晶圓代工、伺服器、顯示卡及相關零組件，形成長期且具延續性的成長循環，成為支撐台股指數重心上移的重要力量。

在此背景下，法人指出，台股指數上周一度突破30,593點，1月以來累計上漲逾1,300點，顯示市場對AI產業前景仍具高度信心。雖然短線受到外資與投信偏向賣超，以及美國川普關稅政策不確定性影響，盤勢出現震盪整理，但整體多頭結構尚未改變。

值得注意的是，本周市場焦點集中於1月15日即將登場的台積電（2330）法說會，市場普遍期待其對AI需求、先進製程、先進封裝及資本支出展望的說明，是否進一步確認AI投資動能延續，並帶動半導體與相關供應鏈評價再度上修。

台股在長期成長主軸逐漸清晰之際，聯邦投信指出，投資布局更應聚焦能夠代表台灣整體產業競爭力的核心企業，聚焦台股市值最大、最具國際競爭力的龍頭公司，在AI驅動產業升級、資金回流基本面的趨勢下，透過市值型架構相關ETF參與台灣核心產業的中長期成長，適合作為投資人布局台股行情的重要配置。