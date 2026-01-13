台股創高資金流向曝光！量價前十大指路 法人加碼低軌衛星與電力股

台股13日量能放大，大盤在權值股領軍下續創新高，市場資金動向則清楚反映在成交值與成交量前十大個股的結構變化上。示意圖／AI生成

台股13日量能放大，大盤在權值股領軍下續創新高，市場資金動向則清楚反映在成交值與成交量前十大個股的結構變化上。整體盤面呈現「權值穩盤、主流族群深化、法人加碼集中」的格局，其中低軌衛星與電力相關個股成為盤面最受矚目的焦點。

從成交值觀察，台積電（2330）以逾515億元穩居榜首，股價改寫盤中1,720元、收盤1,710元雙天價，持續扮演市場定海神針。AI供應鏈同步吸金，華通（2313）成交值衝上260億元居次，國巨（2327）、聯發科（2454）、欣興（3037）分列前段班，顯示資金仍緊扣先進製程、先進封裝與高效能運算等主軸。

若進一步觀察成交量結構，盤面亮點則更加集中在中型主流股。友達（2409）、群創（3481）分居成交量第一與第五名，反映低價族群的高換手特性；然而真正引領市場情緒的，仍是低軌衛星與電力題材族群。金寶（2312）、康舒（6282）、華通、元晶（6443）、燿華（2367）等多檔個股同步擠進成交量前十，顯示資金並非短線游移，而是沿著既有主流方向持續堆疊。

法人動向進一步強化這項判斷。華通雖遭外資調節4,203張，但投信強勢接手、以8,487張居買超榜首，使三大法人合計仍買超2,552張，呈現內外資換手、趨勢未破的結構。康舒則獲外資敲進26,682張，排名外資買超第五，三大法人合計買超達31,903張，資金力道明顯。金寶外資再度加碼21,498張、名列買超第七，三大法人合計買超20,814張，法人與市場人氣同步推升，成為13日量價最具代表性的指標股之一。

整體而言，13日成交值與成交量前十大個股所透露的訊息明確：在大盤創高背景下，資金並未轉向防守，而是選擇持續加碼具備產業趨勢、政策想像與實質基本面的主流族群。低軌衛星與電力相關個股在法人籌碼護航下，已由題材驅動轉為資金共識，成為高檔行情中備受關注的核心戰場。