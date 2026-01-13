快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

塑膠、水泥、鋼鐵寫12月營收「3慘」 AI逆勢好到爆成長逾5成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計974家及89家，共計1,063家皆已於年1月12日前完成去年12月營收申報作業。示意圖。圖／AI生成
臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計974家及89家，共計1,063家皆已於年1月12日前完成去年12月營收申報作業。示意圖。圖／AI生成

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計974家及89家，共計1,063家皆已於年1月12日前完成去年12月營收申報作業。

依據上市公司公告2025年12月營收顯示，全體上市公司營收總計4兆6,431億元，較2024年12月同期成長8,057億元（21%），營收成長公司共552家，衰退公司共511家。另2025年全體上市公司營收總計47兆6,287億元，較2024年成長5兆7,845億元（13.82%），營收成長公司共555家，衰退公司共508家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司12月營收成長較大之產業，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，建材營造業因本月認列交屋收入較高，其他電子業受惠AI伺服器需求，致本月較2024年同月成長；12月營收衰退較大之產業，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，原料價格下跌，水泥工業及鋼鐵工業因市場景氣趨緩、需求減少，致本月較2024年同月營收衰退。

全體上市公司累計至114年12月營收成長較大之產業，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體業受惠AI晶片需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，橡膠工業因個別公司去年認列建案銷售收入本期無及車市低迷，輪胎廠低價競爭，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs

2025年12月營收統計。證交所／提供
2025年12月營收統計。證交所／提供

營收 上市公司

延伸閱讀

證交所 去年EPS估逾7.5元

證交所114年承銷商頒獎典禮 元大、富邦證包辦IPO三大獎前二名

砧板異味如何去除？木製與塑膠製的清潔和保養方式大不同

保麗龍、旅館小塑膠瓶 紐約州即日起擴大禁用

相關新聞

終止連4賣！外資買超157億元「這檔金融股」買超最多 但大賣面板雙虎

台股13日創下盤中及收盤歷史新高，朝31,000點挺進，終場收在30,707.22點，上漲139.93點，三大法人僅投信...

台股創高資金流向曝光！量價前十大指路 法人加碼低軌衛星與電力股

台股13日量能放大，大盤在權值股領軍下續創新高，市場資金動向則清楚反映在成交值與成交量前十大個股的結構變化上。整體盤面呈...

台股創新高、誘人新股抽籤也來了 這檔電力基建概念股可賺9.8萬元

台股持續創歷史新高，新股抽籤紅包也很誘人，統計本周有4檔陸續辦理掛牌前公開申購作業，包括已啟動的大東電（1623）、旅天...

塑膠、水泥、鋼鐵寫12月營收「3慘」 AI逆勢好到爆成長逾5成

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計974家及89家，共計1,063家皆已於年1月12日前完成去...

國安基金退場無礙！外資回補157億元 三大法人翻多助陣台股創高

台股13日再度寫下歷史新頁！受台美貿易協議與關稅調降利多刺激，權王台積電（2330）飆上1,720元新天價，領軍加權指數...

「積友友」暴走！漢唐、長興閃紅燈 從無塵室到CoWoS材料全線點火

護國神山再創奇蹟！台積電（2330）13日飆上1,720元歷史新高，市值衝破44.6兆元。受惠美台貿易協議傳將關稅降至1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。