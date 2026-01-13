塑膠、水泥、鋼鐵寫12月營收「3慘」 AI逆勢好到爆成長逾5成

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計974家及89家，共計1,063家皆已於年1月12日前完成去年12月營收申報作業。

依據上市公司公告2025年12月營收顯示，全體上市公司營收總計4兆6,431億元，較2024年12月同期成長8,057億元（21%），營收成長公司共552家，衰退公司共511家。另2025年全體上市公司營收總計47兆6,287億元，較2024年成長5兆7,845億元（13.82%），營收成長公司共555家，衰退公司共508家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司12月營收成長較大之產業，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，建材營造業因本月認列交屋收入較高，其他電子業受惠AI伺服器需求，致本月較2024年同月成長；12月營收衰退較大之產業，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，原料價格下跌，水泥工業及鋼鐵工業因市場景氣趨緩、需求減少，致本月較2024年同月營收衰退。

全體上市公司累計至114年12月營收成長較大之產業，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體業受惠AI晶片需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，塑膠工業因市場需求低迷及同業競價，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，橡膠工業因個別公司去年認列建案銷售收入本期無及車市低迷，輪胎廠低價競爭，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs。